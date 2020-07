Black Widow: Marvel Studios rilasceranno due nuovi trailer

Black Widow ha dovuto ritardare la propria data d’uscita fino a novembre, a causa della pandemia di coronavirus, ma ora è stato confermato che stiamo per ottenere alcuni nuovi trailer, nonostante la Marvel abbia precedentemente pubblicato il trailer “finale” di Black Widow.

Leggi anche: Florence Pugh rivela che entrare nel MCU è stato intimorente per lei

La British Board of Film Classification (via CB) ha appena registrato non uno ma ben due nuovi trailer di Black Widow, uno della durata di 2m 38s e un altro di 1m 44s. Questa è una buona notizia per i fan del Marvel Cinematic Universe, dato che il franchise è stato quasi del tutto in silenzio negli ultimi mesi, dopo lo scoppio della pandemia.

Non si sa ancora quando arriveranno questi nuovi trailer di Black Widow, ma c’è una buona ipotesi: il Comic-Con di San Diego sarà una convention virtuale chiamata “Comic-ConAtHome” quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus. Mentre i Marvel Studios non saranno presenti alla convention quest’anno in termini di panel, resta da vedere se Marvel (e altri importanti studi) potrebbero usare la crescente presenza dei fan online per rilasciare qualcosa.

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

Mi piace: Mi piace Caricamento...