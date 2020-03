Black Widow: nuovo poster illustrato per il film

Per ingannare l’attesa, godiamoci il nuovo poster illustrato per il film Black Widow.

Rimandato di una settimana a causa dell’emergenza Coronavirus, Black Widow, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista l’omonimo personaggio interpretato da Scarlett Johansson, è finalmente realtà dopo anni e anni di fan che hanno chiesto a gran voce questa pellicola. Che speriamo possa far luce riguardo ciò che accadde a Budapest.

La data d’uscita del film è fissata per il momento per il 29 aprile 2020, ma se la situazione Coronavirus dovesse peggiorare, o rimanere stazionaria, ci sarà sicuramente un rinvio di almeno un mese se non di più.

Quindi per ingannare l’attesa, e sperare che la data d’uscita non subisca ulteriori modifiche, vi riporto il nuovo poster illustrato per il film con al centro la Vedova Nera e i nuovi volti Red Guardian, Yelena Belova e l’antagonista di turno Taskmaster.

Black Widow uscirà nelle sale italiane il 29 aprile 2020, con Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Eric Pearson, su un soggetto di Jac Schaeffer e Ned Benson, basata sui fumetti di Stan Lee, Don Heck e Don Rico, e con Mitchell Bell, Brian Chapek e Kevin Feige come produttori.

La fotografia è a cura di Gabriel Beristain, mentre la colonna sonora è composta da Alexandre Desplat

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina Vostokoff), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e William Hurt (Thaddeus Ross).

