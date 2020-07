Black Widow: rilasciate nuove promo art

Nella speranza di vederlo a novembre, nel frattempo sono state rilasciate nuove promo art per Black Widow.

È passato ormai un anno da quando è uscito nelle sale Spider-Man: Far From Home, e ciò nonostante non è ancora approdato nelle sale il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe, a causa del Coronavirus che ha portato tutte le sale cinematografiche a chiudere e i vari film ad esser posticipati.

Il film in questione è Black Widow, il tanto atteso spin-off sulla Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson, affiancata da Florence Pugh e Rachel Weisz nella pellicola diretta da Cate Shortland.

Al momento l’uscita del film è fissata per il 6 novembre di quest’anno, almeno nelle sale statunitensi, ma la situazione potrebbe cambiare dato che la situazione mondiale non è ancora tornata alla “normalità”.

Nel mentre c’è poco che possiamo fare se non aspettare e ammirare le ultime immagini promozionali che sono state rilasciate come inserzioni su Hot Topic, e che potete ammirare qua sotto.

Black Widow uscirà nelle sale statunitensi il 6 novembre 2020, con Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Eric Pearson, con soggetto di Jac Schaeffer e Ned Benson, basata sui fumetti di Stan Lee, Dan Rico e Don Heck, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori.

La fotografia è a cura di Gabriel Beristain, mentre la colonna sonora è composta da Lorne Balfe.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff) e William Hurt (Thaddeus Ross).

