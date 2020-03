Black Widow rimandato a data da destinarsi a causa del Coronavirus

Purtroppo alla fine anche l’attesissimo film Marvel Studios, Black Widow, è stato ritardato a data da definire per via dell’epidemia di Coronavirus.

Black Widow è solo uno degli ultimi che purtroppo ha dovuto portare accorgimenti per evitare che le persone si ammassassero al cinema rischiando di far alzare il numero dei contagi, e per quanto riguarda la Disney non si tratta solo del cinecomic Marvel con Scarlett Johansson, ma anche di Mulan, La donna alla finestra e La vita straordinaria di David Copperfield, quest’ultimi due previsti per l’8 e il 15 maggio.

Qui sotto il tweet con cui è arrivata la notizia:

Disney has delayed BLACK WIDOW from its planned May 1 release to a "future date to be determined".

The studio also delays THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD (May 8) and THE WOMAN IN THE WINDOW (May 15) to undetermined future dates.#BlackWidow #Marvel #BoxOffice

— Boxoffice Pro (@BoxOffice) March 17, 2020