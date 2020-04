Black Widow: Scarlett Johansson anticipa uno dei temi del film

Una delle virtù dell’universo cinematografico Marvel è stata la sua adattabilità. I film sui supereroi del franchise sono stati spesso modellati su scelte di genere sorprendenti, come il thriller spy story Captain America: The Winter Soldier, l’heist movie / sci-fi Ant-Man, la commedia teen Spider-Man: Homecoming e la space opera Guardiani della Galassia.

Black Widow – che di recente ha visto la sua data di uscita originale rimandata a causa dell’impatto del Coronavirus – utilizza ancora una volta un altro formato inaspettato.

“Uno dei temi del film è la famiglia”, afferma la star Scarlett Johansson nel numero di Total Film. “Che cos’è la famiglia? Come ci definisce? Come definisce il nostro passato? In che modo la nostra famiglia, per quanto la definiamo, definisce chi siamo, nel bene e nel male?”