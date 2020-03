Black Widow: Scarlett Johansson attribuisce le abilità della Vedova Nera legate forza femminile intrinseca

La Vedova Nera era sopravvissuta ad ogni incontro con i nemici nell’universo cinematografico Marvel fino a quando non aveva deciso di uscire alle sue condizioni in Avengers: Endgame.

A parte il sacrificio che ha fatto per salvare tutti gli altri, nessun nemico – super cattivo o altro – è riuscito a fermare la super spia della Marvel. Come un sacco di quella forza e allenamento verrà spiegato quando Black Widow arriverà nei cinema, l’attrice Scarlett Johansson di Natasha Romanoff ha un modo per spiegare la naturale capacità di sopravvivere incorporata nel suo eroe: “intrinsecamente femminile”.

Mentre le capacità fisiche di Black Widow (nessuna delle quali si allineano a quelle dei supereroi intorno a lei come Captain America, Thor o Captain Marvel) sono impressionanti, la Johansson attribuisce le sue capacità intellettive la chiave della sua sopravvivenza.

“Penso che la forza di questo personaggio risieda davvero nella sua vulnerabilità e nella sua accettazione”, ha detto a EW. “Ha un’intelligenza emotiva che le ha permesso di sopravvivere senza veri e propri superpoteri. È una persona che risolve i problemi. È una persona pragmatica. Penso che molte di queste qualità siano intrinsecamente femminili.”

I film sui supereroi guidati dalle donne stanno lentamente diventando più comuni, dopo i successi di Captain Marvel e Wonder Woman. Mentre Black Widow non viene commercializzato come “film con protagonista una donna”, la Johansson attribuisce il merito alla realizzazione del film al cambiamento nel supporto e nell’interesse per i contenuti guidati dalle donne.

“Per chiunque mi abbia detto: ‘Oh, questo film su Black Widow avrebbe dovuto diventare realtà cinque o 10 anni fa’, io dico: ‘non sarebbe stato così sostanziale’. Non saremmo stati in grado di farlo. Questo film sta diventando realtà ora come risultato di quello che sta succedendo nello zeitgeist, e penso che sia abbastanza bello.”

Black Widow potrà anche essere il capitolo finale della Johansson con il MCU, ma l’attrice spera che l’eredità del tuo personaggio sopravvivrà e continui a dare potere a coloro che potrebbero dare vita a un personaggio simile in futuro.

“Spero che questo film continui a spingere quel limite, quindi che si possano vedere più supereroi femminili che sono intrinsecamente femminili e non sono solo Batman con i tacchi o cose del genere.”

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve.

Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia.

