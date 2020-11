Black Widow: stando ad un report la Disney non ha intenzione di rilasciarlo su Disney + prima del debutto cinematografico

Un nuovo rapporto di Deadline afferma che l’uscita nelle sale è ancora in programma per Black Widow con Scarlett Johansson invece del debutto su Disney Plus come lasciato intendere dai rumor.

Mentre la pandemia continua a causare il caos, un nuovo rapporto di Deadline afferma che la Disney sta ancora pianificando di far debuttare Black Widow al cinema una volta che sarà più sicuro farlo. Dato che Tenet non ha del tutto infranto il botteghino come sperava la Warner Bros. insieme alla tiepida reazione per Mulan quando è arrivato su Disney Plus, non sorprende che la compagnia non sia disposta a rischiare quello che normalmente sarebbe un film di successo finanziario.

Deadline ha riferito che una serie di fonti anonime presso la compagnia hanno rivelato che il film con Scarlett Johansson punta ancora a un’uscita nelle sale in futuro.

Sebbene la situazione attuale sia imprevedibile, non è chiaro quando potrebbe rimanere in questo stato. Un investitore ha parlato il mese scorso per quanto riguarda il film, dicendo che la società dovrebbe rilasciare il film Marvel Studios su Disney +, in modo che possa rivaleggiare con gli altri servizi di streaming come Netflix.

Lo studio dovrebbe pubblicare Black Widow su Disney Plus? Secondo noi no, nel modo più assoluto.

