Black Widow: un mucchio di nuove scene in un nuovissimo trailer

In vista della sua uscita di maggio, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo closer-look di Black Widow.

La Disney ha partecipato alla partita di football del campionato nazionale NCAA svelando il nuovo trailer del film.

La scorsa settimana, Harbour ha paragonato il suo personaggio nel film a un “America fallito”.

“È questo ragazzo che è strettamente legato a Natasha in passato”, ha recentemente dichiarato Harbour. “Non credo che sia stato rivelato esattamente come, ma penso che tu possa vedere nella dinamica tra loro un po’ una figura paterna per lei. Passano diversi anni e la cosa ha superato il suo apice. Quindi torna nel suo vestito da supereroe, e si adatta ancora, ma gli sta un po’ più stretto di prima. Penso che la cosa grandiosa del Red Guardian sia che è davvero, o era davvero, il Capitan America del suo tempo per la Russia. Ed era la grande speranza della Russia, in un certo senso.”