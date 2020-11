Black Widow: un nuovo artwork mostra nel dettaglio Taskmaster

Un nuovo artwork promozionale per Black Widow mostra un closer-look dettagliato per Taskmaster.

Mentre i fan sono ancora alla disperata ricerca di altro dall’universo cinematografico Marvel dopo che la pandemia in corso ha causato enormi interruzioni per i cinema e le date di uscita dei film, la nuova promo art di Black Widow offre uno sguardo dettagliato all’armatura di Taskmaster. Negli ultimi mesi si è discusso molto se la Disney dovesse distribuire il film con Scarlett Johansson direttamente in streaming, con uno degli investitori della società che ha esortato la società a utilizzare Disney + ad operare in tal senso.

Ma mentre il pubblico aspetta di vedere cosa deciderà di fare la Disney, l’artista Alexander Lozano ha rilasciato online un’incredibile artwork promozionale di Black Widow che mette in risalto un Taskmaster pronto alla battaglia.

L’immagine lo vede brandire la sua iconica combinazione di spada e scudo insieme all’ingombrante armatura blu, arancione e argento. I teaser del film hanno già mostrato brevemente come copia gli stili di combattimento di altri Avengers, come Black Panther, quindi sarà interessante vederlo replicare le mosse di altri eroi.

Potete dare un’occhiata all’artwork qui sotto:

E’ il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

