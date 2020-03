Black Widow: un paio di nuove immagini dal nuovo numero di Empire

Sono passati 10 anni da quando Scarlett Johansson ha interpretato per la prima volta Black Widow, alias Natasha Romanoff. Sin dalla sua apparizione in Iron Man 2, è apparsa in vari film del Marvel Cinematic Universe – tutti e quattro i film dei Vendicatori e i film di Captain America.

Ora finalmente avrò un film tutto suo, e vedremo la nostra Black Widow indietro nel tempo prima del nobile sacrificio del personaggio in Avengers: Endgame, ed poco dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

Secondo la regista Cate Shortland, il fatto che il film della Romanoff stia arrivando dopo che il pubblico ha già visto la sua scomparsa sullo schermo ha i suoi vantaggi.

“La tempistica è stato davvero liberatoria”, ha raccontato la regista a Empire. “Volevo darle giustizia. Ci ha dato questa sensazione, ovvero la possibilità che la gente la comprenda e provi empatia per lei, perché spesso quello che vedi è un costrutto molto feticizzato. Volevamo andare sotto la sua pelle. Ciò significava approfondire il suo passato e riunirla con la sua ex famiglia russa.”

Per la Johansson, questo film segna il culmine di un decennio di narrazione e costruzione del personaggio.

“Non ho ancora la prospettiva su di esso”, dice. “Penso che ci vorrà del tempo prima che l’abbia. È stata una tale costante nella mia vita per un decennio. Ogni 18 mesi, tornando in questa famiglia e continuando il viaggio con tutti… penso che probabilmente tutti abbiamo sentimenti contrastanti a riguardo, almeno in scene specifiche, ma ho davvero avuto un senso di realizzazione dopo che le riprese sono terminate. Mi sento come se avessi provato tutto in questo caso. Sono dovuta andare andare in tutti quei posti scomodi del suo passato ed esplorare alcuni recessi di lei.”

Qui sotto potete vedere un paio di nuove immagini:

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve.

Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia.

