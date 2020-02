Black Widow: una nuova immagine dona uno sguardo dettagliato a Taskmaster

L’ultima immagine parte del marketing di Black Widow rivela uno sguardo dettagliato a Taskmaster. I Marvel Studios inizieranno la loro Fase 4 con un film prequel incentrato su Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sulla scia della sua tragica morte in Avengers: Endgame. In questa storia indipendente, affronta un nuovissimo antagonista: il misterioso Taskmaster.

Con l’uscita fissata a maggio, il progetto è diretto da Cate Shortland e vedrà il personaggio del titolo tornare alle sue origini da spia mentre si riconnette con le sue radici. Black Widow riprenderà racconterà la storia dei due anni tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War e presenterà ai fan alcuni personaggi chiave della vita di Nat.

Il film vanta un rooster di personaggi ninete male che include l’Alexei Shoskatov / Red Guardian di David Harbour, Florence Pugh come Yelena Belova, Melina di Rachel Weisz e OT Fagbenle come Mason, ma ovviamente c’è anche un cattivo in questa storia, Taskmaster, che grazie a questa immagine promozionale di Topps possiamo vedere con indosso un look diverso da quello visto nel trailer.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve.

Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

Vedova Nera (Black Widow) uscirà nelle sale italiane a maggio 2020.

