Blackhawks: David Koepp dona aggiornamenti sul film DC di Steven Spielberg

Lo scrittore del film Blackhawks, di Steven Spielberg, ha fornito un aggiornamento sul potenziale adattamento della DC Comics.

Il futuro della DC Comics su pellicola è a dir poco interessante. Dopo alcuni ostacoli all’inizio, sembra che la Warner Bros. stia trovando una base per il suo DC Extended Universe, come anche per film separati come Joker e The Batman. Numerosi progetti sono stati annunciati essere in lavorazione e uno dei progetti più intriganti è un film di Blackhawks con niente popò di meno che Steven Spielberg in persona alla produzione e potenzialmente alla regia.

Pochi aggiornamenti sono stati annunciati riguardo allo stato di Blackhawks, in particolare con Steven Spielberg attualmente al lavoro sul suo prossimo film, The Fabelmans, oltre a promuovere la sua versione aggiornata di West Side Story durante la stagione dei premi, non sappiamo niente.

Tuttavia, lo scrittore David Koepp ha fornito un aggiornamento a Collider in merito al film citando il cambio di leadership nella Warner Bros. e nella DC Films, che ha bloccato per il momento lo sviluppo del film.

“Abbiamo una sceneggiatura e pensiamo tutti che sia molto buona. Ci sono stati molti cambi di gestione in seno alla Warner Bros., quindi penso che abbiamo semplicemente aspettato che tutto si stabilizzasse e che decidessero cosa vogliono fare con il loro universo DC. Ovviamente spero che [Steven Spielberg lo diriga], o se non lo dirigerà, spero che lo produca, qualcuno di grande dirigerà. Perché sarebbe molto divertente. Sono molto affezionato alla sceneggiatura e spero che si unisca. Ma ancora una volta, questo è uno di quei film che avranno bisogno di 200 milioni di dollari, quindi cercare di portare quelle balene fuori dalla spiaggia è un grande processo.”

David Koepp ha confermato che Blackhawks di Steven Spielberg non era destinato a collegarsi al DC Extended Universe, ma non ha respinto la possibilità che ciò accadesse.

“No, e sarebbe difficile perché è il 1941 o il 1940, in realtà. Quindi sarebbe un po’ complicato. Mentre stavamo sviluppando la sceneggiatura, ci siamo detti: ‘Ehi, facciamo un grande film. È il 1940, è così’. E se funziona e in futuro decideranno di voler unire il film al DCEU, sono sicuro che il viaggio nel tempo non sarà un problema. Perché i fumetti hanno un ottimo modo per fra incontrare vari personaggi da varie storie. Per esempio: ‘Abbiamo bisogno di Wonder Woman per quella scena’, bene, allora usiamo il ‘Portale di Prometeo’. SEd io farei: ‘Cos’è il Portale di Prometeo’, e loro: ‘Come, non conosci il Portale di Prometeo?’. E così via.”

