Blackhawks: David Koepp fa sapere che il cinecomic di Steven Spielberg è ancora in lavorazione

Nel 2018 è stato rivelato che nientemeno che il vincitore dell’Oscar, Steven Spielberg, era stato scelto dalla Warner Bros. per dirigere un adattamento cinematografico dei personaggi dei fumetti di Blackhawks.

Si diceva che il regista stesse cercando di realizzare questo film addirittura da prima che negli anni ’80 realizzasse I Predatori dell’Arca Perduta, ma nei tre anni da quando è stato ufficialmente legato al film gli aggiornamenti sono stati inesistenti. All’epoca è stato riferito che lo sceneggiatore David Koepp, un frequente collaboratore di Spielberg, avrebbe scritto la sceneggiatura, e grazie a Koepp sembrerebbe esser venuta fuori una nuova notizia.

Sebbene questo aggiornamento sia arrivato pochi mesi fa, giorni prima di Natale nel 2020 in effetti, i fan hanno notato che Koepp ha anticipato la sceneggiatura del film in un post su Instagram: “Non è una vista terribile per il lavoro oggi“, ha scritto Koepp nella didascalia di un’immagine che include il suo laptop che ha il frontespizio del film “Blackhawks” e una piccola anticipazione di una pagina della sceneggiatura.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Nel momento in cui è stato riferito che Spielberg era legato al film, si diceva che il regista sarebbe passato al film DC dopo aver completato il suo remake di West Side Story. Era anche il momento in cui Spielberg sarebbe dovuto tornare per il quinto film di Indiana Jones, e anche se ha abbandonato quel progetto in favore di James Mangold, la sua agenda è ancora molto piena.

Sembra che il prossimo progetto che vedremo di Spielberg sia in realtà un dramma su scala ridotta, basato sulla sua infanzia. Spielberg è anche chiamato a dirigere un adattamento di The Kidnapping of Edgardo Mortara, ma non è chiaro se quel film o Blackhawks saranno i prossimi ad andare in produzione.

Sebbene gli studi non prendano spesso l’abitudine di rivelare quali progetti annunciati non stanno più andando avanti, hanno infranto la tradizione poche settimane fa confermando che i film The New Gods e The Trench non erano più in fase di sviluppo attivo presso lo studio.

In ogni caso, lo sviluppo di Blackhawks è cominciato solo pochi mesi fa, quindi la speranza che possa presto arrivare sul grande schermo è viva.

