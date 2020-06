#BlackLivesMatter: Hollywood e grandi nomi sui social si uniscono alla protesta

“Tacere significa essere complici. Le vite nere contano”, Netflix ha condiviso sui social media sabato, mentre altri servizi di streaming e studi hanno seguito l’esempio.

Netflix è stato solidale con le proteste a livello nazionale sulla morte di George Floyd sabato condividendo sui suoi account social il “dovere nei confronti dei nostri membri, impiegati, creatori e talenti neri di parlare”.

Floyd è morto all’inizio di questa settimana dopo che l’agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, ora accusato di omicidio di terzo grado, è stato visto in un video in ginocchio sul collo di Floyd durante un arresto. La sua morte ha suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti per la brutalità della polizia contro gli afroamericani.

To be silent is to be complicit.

Black lives matter. We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

La regista Ava Duvernay ha applaudito Netflix per il suo post, scrivendo: “ben fatto”. L’attrice Sarah Paulson ha ritwittato il messaggio di Netflix, mentre invitava altre piattaforme di streaming, reti e studi a fare lo stesso.:: “Il silenzio è inaccettabile”, ha scritto.

Il messaggio di Netflix è stato condiviso su diversi account delle serie dello streamer, tra cui Never Have I Ever e Unbreakable Kimmy Schmidt.

Più tardi sabato sera, Amazon Prime si è unito a Netflix a sostegno del Black Lives Matter: “Insieme siamo con la comunità nera – colleghi, artisti, scrittori, narratori, produttori, nostri spettatori – e tutti gli alleati nella lotta contro il razzismo e l’ingiustizia”, ​​lo streamer fondato da Jeff Bezos ha condiviso su Instagram e Twitter.

Altri servizi e studi di streaming hanno seguito l’esempio a sostegno di Black Lives Matter. Hulu di proprietà della Disney ha twittato: “Sosteniamo le vite dei neri. Oggi e ogni giorno. Sei visto. Sei ascoltato. E siamo con te”.

We support Black lives. Today, and every day. You are seen. You are heard. And we are with you. — Hulu (@hulu) May 31, 2020

Nel frattempo HBO e HBO Max hanno scritto: “Né l’amore né il terrore rendono ciechi: l’indifferenza rende ciechi”. – James Baldwin. Siamo con i nostri colleghi, impiegati, fan, attori, narratori neri e tutti quelli colpiti da violenza insensata”.

“Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind.” – James Baldwin We stand with our Black colleagues, employees, fans, actors, storytellers — and all affected by senseless violence. #BlackLivesMatter — HBO Max (@hbomax) May 31, 2020

Starz ha anche rilasciato una dichiarazione: “Non possiamo stare in silenzio mentre le nostre comunità nere sono sotto il peso della violenza, della discriminazione e dell’ingiustizia”, ​​ha scritto Starz su Twitter e Instagram. “Color of Change e NAACP sono tra le organizzazioni che prendono il comando nella lotta per la giustizia razziale in America. Li sosteniamo nella loro missione e anche tu puoi”.

La Pop TV di ViacomCBS ha twittato: “Sosteniamo il movimento #BlackLivesMatter e chiediamo la fine del razzismo sistemico. Questi attacchi razzisti e brutali devono finire”. Warner Bros. TV poi si è unita ed ha twittato: “Qualcuno deve stare in piedi quando gli altri sono seduti. Qualcuno deve parlare quando gli altri sono in silenzio”. – Bryan Stevenson. Stiamo con i nostri colleghi, talenti, narratori e fan neri – e tutti colpiti da violenza insensata. Le vostre voci contano, i vostri messaggi contano”.

We stand with the #BlackLivesMatter movement and call for the end of systemic racism. We call for justice. pic.twitter.com/bA57i0cl9W — Pop (@PopTV) May 31, 2020

“Somebody has to stand when others are sitting. Somebody has to speak when others are quiet.” – Bryan Stevenson We stand with our Black colleagues, talent, storytellers and fans – and all affected by senseless violence. Your voices matter, your messages matter. #BlackLivesMatter — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) May 31, 2020

Gli A24 hanno pubblicato una lunga dichiarazione sul loro Instagram, con la didascalia: “Siamo stati in silenzio. Il silenzio non è un’opzione. Alla A24 stiamo ascoltando i nostri dipendenti neri, i nostri creatori e talenti, e stiamo sviluppando una strategia a breve e lungo termine su come colmare il divario tra la società di oggi e la società che intendiamo costruire”.

FX ha anche rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Sosteniamo tutti coloro che sostengono un giusto sistema legale, uno che non tollera la violenza insensata contro nessuno. La nostra nazione non può essere curata fino a quando tutti i nostri diritti non saranno veramente uguali ai sensi della legge”.

FX stands with our many African American colleagues, artists and friends, and we support all who stand for a just legal system—one that does not tolerate senseless violence against anyone. Our nation cannot be healed until all of our rights are truly equal under the law. — FX Networks (@FXNetworks) May 31, 2020

La CBS ha anche espresso la sua dedizione a “essere solidale con i nostri colleghi, creatori, partner e pubblico neri” e “condannare tutti gli atti di razzismo, discriminazione e insensati atti di violenza”. Fox ha twittato: “Condanniamo tutto il razzismo e la discriminazione e supportiamo con orgoglio i nostri colleghi, spettatori, partner e vicini neri. Stiamo con loro e con tutte le comunità in cerca di inclusione e comprensione”.

Ad aggiungersi arrivano, dopo la lettera di Arnold Schwarzenegger anche i commenti di George Clooney, che su The Daily Mail ha pubblicato un lungo intervento con al centro una riflessione in rimando alla pandemia di coronavirus, spiegando come il vero virus di questi tempi moderni non sia il Covid-19, ma il razzismo.

“Cosa facciamo Siamo di nuovo nel 1992? Stiamo di nuovo ascoltando una giuria giudicare innocenti i poliziotti bianchi che abbiamo visto con i nostri occhi brutalizzare Rodney King? Siamo forse tornati al 2014, inermi ad assistere alla morte di Eric Garner da parte di un poliziotto bianco? Le parole ‘Non riesco a respirare’ che riecheggiano nella nostra testa, quante volte abbiamo già visto persone di colore brutalizzate e uccise dalla polizia? Tutta la rabbia e la frustrazione che vediamo riversarsi nelle strade ci ricorda quanto poco siamo cresciuti come nazione, quanto poco è cambiato il mondo da quando ci siamo macchiati del peccato originale dello schiavismo. Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale nel nostro sistema giudiziario. Questa è la nostra pandemia. Ci ha infettato tutti e in 400 anni ancora non abbiamo trovato un vaccino.”

Al coro si sono uniti anche Ryan Reynolds e Blake Lively, che sono scesi in campo nella lotta contro il razzismo donando 200 mila dollari alla NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), trasmettendo il tutto in un post su Instagram.

Ma anche altre personalità come Katie McGrath, J.J. Abrams e la loro Bad Robot Foundation si sono uniti ai due attori, impegnandosi a donare ben 10 milioni di dollari di distribuire nei prossimi 5 anni. Prima di questo gesto l’etichetta di produzione ha già donato circa 200 milioni di dollari ad associazioni come Equal Justice Initiative, Black Futures Lab, Know Your Rights Camp, Black Lives Matter L.A. e Community Collation.

In ultimo, ma non per ultimo, anche l’attore Seth Rogen si è unito alla protesta e senza peli sulla lingua ha parafrasato lo spirito di una vecchia dichiarazione di Kurt Cobain, invitando chiunque percepisca come controversa la battaglia portata avanti dall’hashtag #BlackLivesMatter ad “andare a farsi f*****e” e di non seguirlo più.

