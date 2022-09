Blade Runner 2099: in sviluppo una serie sequel di Blade Runner 2049 per Prime Video

Amazon ha formalmente ordinato una serie di sequel di Blade Runner, stando a Variety.

Il progetto live-action, intitolato Blade Runner 2099, è stato annunciato per la prima volta come in sviluppo presso lo streamer a febbraio, mentre Ridley Scott ha rivelato per la prima volta che lo spettacolo era in lavorazione a novembre 2021.

I dettagli esatti della trama vengono tenuti nascosti, ma il titolo indica che lo spettacolo si svolgerà cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il sequel del 2017 dell’originale Blade Runner. Silka Luisa è la showrunner e la produttrice esecutiva, mentre Ridley Scott è produttore esecutivo con la sua Scott Free Productions.

Michael Green, il co-sceneggiatore di Blade Runner 2049, sarà anche produttore esecutivo con i co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, il capo della divisione televisiva di Alcon Ben Roberts, David W. Zucker e Clayton Krueger di Scott Free, Cynthia Yorkin, Frank Giustra e Isa Dick Hackett. Tom Spezialy è entrato a far parte della stanza degli sceneggiatori e fungerà anche da produttore esecutivo.

“L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più grandi e influenti di tutti i tempi e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti Prime Video”, ha affermato Vernon Sanders, capo della divisione televisiva globale degli Amazon Studios. “Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la straordinariamente talentuosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 sosterrà l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici.”

Alcon Entertainment ha acquisito per la prima volta i diritti di film, TV e franchise accessori di Blade Runner nel 2011. Da allora la società ha finanziato e prodotto Blade Runner 2049, così come la serie anime Adult Swim/Crunchyroll, Blade Runner: Black Lotus.

