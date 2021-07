Blade Runner: Black Lotus, la serie spin-off si mostra con il primo trailer!

Blade Runner: Black Lotus ha confermato la sua finestra di lancio con il suo primissimo trailer!

Adult Swim e Crunchyroll stanno lavorando a una serie di nuovi progetti assieme, e uno dei più sorprendenti è una nuova serie d’animazione ispirata da Blade Runner. Questa nuova serie è stata avvolta dal mistero da quando è stata annunciata per la prima volta nel 2018, ma dopo una lunga attesa abbiamo finalmente ottenuto il nostro primo closer-look.

Il trailer ha debuttato durante il panel speciale dedicato alla serie del Comic-Con At Home 2021, assieme alla conferma che Blade Runner: Black Lotus farà il suo debutto su Adult Swim e Crunchyroll questo autunno. Anche se non c’è ancora una data d’uscita fissata per questa nuova serie, questo primo trailer mostra il lavoro d’animazione in CGI della SOLA Digital Arts.

Potete vedere il trailer completo qui sotto:

Anche il cast completo di Blade Runner: Black Lotus è stato rivelato e potete trovare informazioni di seguito insieme alle descrizioni dei personaggi:

Elle, una replicante creata per uno scopo segreto e sconosciuto, sarà interpretata da Jessica Henwick / Arisa Shida

Joseph, una figura misteriosa che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles, sarà interpretato da Will Yun Lee / Shinshu Fuji

Alani Davis, una nuova recluta del LAPD, sarà interpretata da Samira Wiley / Takako Honda

Niander Wallace Sr, fondatore e CEO della Wallace Corporation, sarà interpretato da Brian Cox / Takaya Hashi

Niander Wallace Jr, brillante scienziato che lavora per suo padre, sarà interpretato da Wes Bentley / Takehito Koyasu

Marlowe, un micidiale Blade Runner, sarà interpretato da Josh Duhamel / Taiten Kusunoki

Josephine Grant, la moglie del capo della polizia, sarà interpretata da Peyton List/Yoshiko Sakakibara

Earl Grant, capo della polizia della polizia di Los Angeles, sarà interpretato da Stephen Root / Hochu Otsuka

Doc Badger, un commerciante del mercato nero, sarà interpretato da Barkhad Abdi / Takayuki Kinba

Il senatore Bannister, un politico con forti sentimenti sulla produzione replicante, sarà interpretato da Gregg Henry / Masane Tsukayama

Il dottor M, un brillante dottore e professore di medicina, sarà interpretato da Henry Czerny / Akio Nojima

Hooper, giornalista tascabile della Wallace Corporation, sarà interpretato da Jason Spisak/Kazuki Yao

Shinji Aramaki (Appleseed) e Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) dirigeranno tutti e 13 gli episodi. La serie è prodotta da Alcon Entertainment e dallo studio di animazione Sola Digital Arts, con Shinichiro Watanabe come produttore creativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...