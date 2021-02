Blade: Stacy Osei-Kuffour scriverà il reboot con protagonista Mahershala Ali

I Marvel Studios a quanto pare hanno pensato bene di assumere lo sceneggiatore di Watchmen della HBO ed editor della storia, Stacy Osei-Kuffour, per il reboot di Blade condotto da Mahershala Ali.

Blade è stato annunciato per la prima volta dai Marvel Studios durante la loro presentazione al SDCC nel 2019. Fino ad ora, tutto ciò che sappiamo del progetto è che Mahershala Ali interpreterà il Diurno nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, alcuni mesi fa è stato riferito che i Marvel Studios stavano attivamente cercando una persona di colore per scrivere la sceneggiatura.

Lo studio ha trascorso gli ultimi sei mesi incontrando scrittori in quella che è stata descritta come “una ricerca meticolosa”, con Ali direttamente coinvolto. Solo gli scrittori neri sono stati presi seriamente in considerazione, un riflesso dell’attenzione della Marvel sulla diversità e rendendo la rappresentazione un fattore chiave (per molti invece è un’espressione gravissima di razzismo), specialmente quando si affrontano personaggi non bianchi.

David Goyer ha scritto i tre film originali di Blade rilasciati da New Line tra il 1998 e il 2004, ed uno è stato diretto dal maestro Guillermo del Toro, creando uno dei migliori cinecomic di sempre, ma questa volta sarà qualcun’altro a gestire l’avventura del vampiro diurno cacciatore di vampiri.

The Hollywood Reporter ha rivelato che i Marvel Studios hanno scelto Stacy Osei-Kuffour come autrice del riavvio di Blade guidato da Mahershala Ali. Osei-Kuffour è meglio conosciuta per il suo lavoro nella serie Watchmen della HBO, dove ha lavorato come scrittrice e story editor, come detto sopra, ma non è tutto qui. Osei-Kuffour ha ottenuto una nomination agli Emmy per l’eccezionale sceneggiatura di una serie comica con Pen15 di Hulu, ha lavorato a Hunters, la serie intrisa di sangue di Amazon che ha visto Al Pacino e Logan Lerman come cacciatori di nazisti nell’America degli anni ’70, e al thriller poliziesco della HBO, Run, con Domhnall Gleeson.

