Blake Jenner risponde alle accuse di abuso di Melissa Benoist: “Mi assumo la piena responsabilità”

Quasi un anno fa, la star di Supergirl, Melissa Benoist, ha pubblicato su Instagram una storia molto personale sulla sua esperienza con la violenza domestica.

Tuttavia, non ha mai nominato l’ex partner che l’ha abusata nel video di 14 minuti. Si ipotizzava che fosse Blake Jenner, ma non è stato fino ad oggi che le speculazioni sono state confermate. L’attore stesso si è rivolto a Instagram per assumersi la responsabilità.

Nel lungo post su Instagram, Jenner nomina la Benoist. Esordisce dicendo:

“Negli ultimi undici mesi ho pensato a come affrontare una situazione personale resa pubblica alla fine del 2019. Per tutto quel tempo, ho riflettuto su un periodo della mia vita che in precedenza avevo tenuto nell’oscurità per vergogna e paura, ma so che questo è qualcosa che deve essere affrontato, non solo pubblicamente, ma anche privatamente con l’individuo direttamente colpito e con me stesso.”

Ha continuato a parlare di come si è innamorato di una donna che in seguito definisce la sua “ex compagna” a 20 anni e ha avuto una grande passione, ma è diventata una relazione “radicata nella co-dipendenza”. Jenner ha poi continuato a dire:

“Mi assumo la piena responsabilità per il dolore che ho inflitto durante il mio rapporto nel passato col mio partner – emotivamente, mentalmente e sì, fisicamente. Due anni prima della fine della nostra relazione, c’è stato un momento in cui io e il mio precedente partner eravamo in una discussione che si è intensificata, e in un momento di frustrazione, mentre io ero in piedi nel corridoio e lei era nella nostra camera da letto, io ho lanciato il mio telefono senza meta e ha colpito il mio ex partner in faccia”, ha ammesso. “È un momento di cui mi pentirò per il resto della mia vita. Se potessi fare qualcosa per riprendermi, lo farei.”

L’attore ha continuato dicendo, “senza assolvere” se stesso dalla responsabilità, che c’erano “abusi mentali, emotivi e fisici inflitti da entrambe le parti”. La coppia ha seguito una terapia per risolvere i loro problemi e la loro relazione tossica: “Ho riflettuto a lungo sull’opportunità di parlare o meno del dolore che mi è stato inflitto nel corso di questa relazione dal mio ex partner; e sono giunto alla conclusione che sì, è importante per me farlo”, ha scritto.

È entrato nei dettagli della loro terapia, del trauma della loro relazione e del suo “falso senso di mascolinità“. In questo momento, ha detto: “Credo anche che quando vengono presentate accuse e informazioni su qualcuno, la responsabilità va in entrambe le direzioni e si ha il diritto di difendersi quando ritenuto necessario“.

Jenner ha detto all’inizio della loro relazione, ha lasciato il lavoro a causa della “gelosia delle potenziali co-protagoniste”. Ha detto di essere stato “scoraggiato e minacciato di non sviluppare relazioni e scattare foto con co-protagoniste di sesso femminile in eventi professionali“. Inoltre, ha affermato che il suo “ex partner” l’ha minacciato di autolesionismo “a causa della depressione e della profonda paura dell’abbandono”. È entrato in ulteriori dettagli sull’abuso emotivo e fisico, incluso un incidente con la doccia che lo ha lasciato con “una ferita traumatica”.

“Ci sono anche discrepanze tra i ricordi della nostra relazione, la sua sequenza temporale e le cose che hanno avuto luogo nel corso degli anni”, ha detto. “Entrare nello specifico non solo rivelerebbe cose che credo che il mio ex partner vorrebbe fossero rispettate in quanto riguardano la sua vita personale, ma lo trasformerebbe inevitabilmente in una sorta di lotta nel fango fra me e lei, e quello è l’ultima cosa che credo che qualcuno voglia. Penso che quello che sto cercando di dire è che questa relazione – in tutta la sua tossicità e turbolenza – sia stata il prodotto di due persone distrutte nel corso degli anni.”

Mentre conclude il post, Jenner ha detto che è dispiaciuto per la cosa, il rispetto e la fiducia, e che le scuse più importanti si estendono al suo ex partner.

“Posso dire inequivocabilmente che so chi sono e so che sono cresciuto e ho imparato dagli errori che ho fatto durante un lungo periodo di autoesame e lavoro, ma capisco molto bene che posso sempre imparare e crescere continuamente”, lui scrive. “Spero che condividendo la mia storia, questa possa aiutare le persone, in qualche modo, a riflettere, ascoltare e uscire dalla vergogna e dal segreto degli abusi.”

Qui sotto il post:

