Blockbuster: le prime immagini della serie comedy con Randall Park e Melissa Fumero

Decisamente meta. Netflix, il servizio di streaming che è salito alla ribalta nello stesso periodo in cui Blockbuster Video è crollato, ha rilasciato le prime immagini e una data d’uscita per la prima della sua prossima serie comica, Blockbuster.

Potete vedere le immagini qui sotto:

pic.twitter.com/w3LQDFn9Ms — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) August 27, 2022

Dieci episodi da 30 minuti usciranno sullo streamer il 3 novembre. Lo spettacolo segue Timmy Yoon (Randall Park), descritto “come un sognatore dell’analogico che vive in un mondo 5G” che scopre di gestire l’ultimo negozio Blockbuster nella nazione. Secondo la descrizione della serie: “Timmy e i suoi dipendenti, inclusa la sua cotta di lunga data, Eliza (Melissa Fumero), devono quindi lottare per rimanere rilevanti. L’unico modo per avere successo è ricordare alla loro comunità che forniscono qualcosa che le grandi aziende non possono offrire: rapporti umani”.

La serie è interpretata anche da Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove e Kamaia Fairburn. È stata creata da Vanessa Ramos (Superstore, Brooklyn Nine-Nine) con David Caspe (Happy Endings, Black Monday) e Jackie Clarke (Superstore, Happy Endings) che servono anche come sceneggiatori/produttori esecutivi.

John Davis e John Fox sono anche produttori esecutivi per Davis Entertainment (Jungle Cruise). Blockbuster è prodotto da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Blockbuster arriverà su Netflix il 3 novembre.

