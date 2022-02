Blonde: Adrien Brody definisce Ana De Armas “oltraggiosamente brava” nel ruolo di Marilyn Monroe

La star Adrien Brody si è lanciato in un elogio verso Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe in Blonde.

Scritto e diretto dal regista di Chopper, Andrew Dominik, Blonde adatta l’omonimo romanzo storico bestseller di Joyce Carol Oates del 2000 per raccontare una storia sensazionalistica sulla vita interiore di una delle attrici più famose e celebrate d’America, Marilyn Monroe, alias Norma Jean Mortenson.

Armas guida il dramma biografico nei panni di Monroe, mentre Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson e Caspar Phillipson recitano rispettivamente le versioni romanzate di Arthur Asher Miller, Joe D., Gladys e il presidente John F. Kennedy. Blonde è programmato per essere rilasciato su Netflix entro la fine dell’anno, anche se il lavoro sul film è in corso da un po’ di tempo.

In quanto progetto di passione per Dominik, che è affascinato dalla vita di Monroe e dal suo impatto su uomini e donne, Blonde è in fase di sviluppo dall’inizio del 2010. A un certo punto, Naomi Watts è stata assegnata al ruolo principale nel film, ma quando Brad Pitt è entrato a far parte del progetto insieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner come produttori, i realizzatori hanno deciso di andare in una direzione diversa e hanno invece coinvolto Jessica Chastain per sostituire Watts.

Tuttavia, nonostante i progressi, è stato solo alla fine del 2019 che Blonde ha iniziato le riprese con Armas che ha sostituito Chastain dopo aver impressionato Dominik con la sua interpretazione in Knock Knock.

Naturalmente, l’attesa per Blonde è piuttosto alta, e con i nuovi commenti di Brody sulla svolta di Armas nel film, è diventato ancora più difficile aspettare il film. Nella recente conversazione con THR, Brody ha parlato della sua partecipazione a Blonde, così come della sua risposta al film.

La star dice di aver visto il montaggio preliminare del film qualche tempo fa, ed è rimasto piuttosto colpito nel vedere cosa aveva fatto Dominik con il film. Brody dice che Dominik è un “anima di talento” mentre Ana de Armas, in particolare, è “oltraggiosamente brava” nei panni di Marilyn Monroe. Brody ha anche aggiunto che Armas è stata assolutamente avvincente nel ruolo.

“Ho visto un montaggio preliminare molto tempo fa, ed è così potente e fantastico. Andrew Dominik è semplicemente fantastico e, dio, sono così grato di aver avuto modo di lavorare con lui. È un’anima così talentuosa, davvero. E Ana de Armas semplicemente è oltraggiosamente brava. È così avvincente come Marilyn, come Norma Jeane. Proprio avvincente.”

