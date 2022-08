Blonde: Ana De Armas parla del film Netflix e di come si è sentita insicura nell’essere Marilyn Monroe

A sessant’anni dalla sua prematura scomparsa, Marilyn Monroe rimane la definizione di icona di Hollywood. I suoi film, il suo look, la sua voce e il suo personaggio sono tutti incisi per sempre negli annali della storia del cinema, il che significa che qualsiasi attrice che spera di mettersi nei suoi panni ha scarpe molto grosse da calzare.

Per Blonde di Andrew Dominik, un adattamento della storia romanzata di Joyce Carol Oates sulla vita di Monroe, la star di Knives Out, Ana de Armas, ha assunto il compito di incarnare la diva – ed è una responsabilità che ha portato a notevoli pressioni. Parlando con Empire, De Armas ha ammesso si essersi sentita insicura.

L’attrice ha avuto un sacco di materiale da cui attingere durante la realizzazione della sua interpretazione: non solo il romanzo di Oates, ma un tomo composto da iconiche foto di Marilyn Monroe curate dal regista.

Quella pila di foto ha dato forma alla realizzazione visiva formalmente giocosa del film, passando da un formato all’altro, dal colore al bianco e nero nel corso di quasi tre ore di runtime.

