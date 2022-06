Blonde: ecco il trailer del biopic su Marilyn Monroe con Ana de Armas

Ana de Armas è Marilyn Monroe in Blonde, in arrivo solo su Netflix il 23 settembre 2022.

Dal regista Andrew Dominik e basato sul romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa audacemente la complicata vita dell’icona Marilyn Monroe. Confondendo i confini tra realtà e finzione, il film esplora l’arte e la tensione tra la sua vita pubblica e quella privata.

Come sapete, il film arriverà con un rating particolare, e il regista del film Andrew Dominik ha difeso la cosa, sostenendo che “la versione NC-17 della storia di Marilyn Monroe” è ciò che vogliono gli spettatori, anche se ciò non significa che si aspettasse questo tipo di restrizione. Dominik ha detto a Vulture che pensava di giocare con il divieto ai minori di 17 anni quando stava girando il film.

“Ero sorpreso. Sì. Pensavo che avremmo giocato con il Rating-R”, ha detto Dominik a proposito della classificazione NC-17 del film. “Ma penso che se hai un gruppo di uomini e donne in una sala che parlano di comportamenti sessuali, questi cominciano a preoccuparsi per quello che pensano le donne. È un momento strano. Non sono esempi di rappresentazioni di una sessualità felice. Sono rappresentazioni di situazioni ambigue. E gli americani sono davvero strani quando si tratta di comportamenti sessuali, non credete? Non so perché. Fanno più porno di chiunque altro al mondo.”