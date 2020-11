Blood Vessel: vampiri e nazisti nel primo trailer del film di Justin Dix

Shudder ha pubblicato un fantastico trailer per un divertente thriller horror sui vampiri ambientato nella seconda guerra mondiale intitolato Blood Vessel.

La storia è ambientata da qualche parte nel Nord Atlantico alla fine del 1945: “una zattera alla deriva in mare, e in essa, i sopravvissuti di una nave ospedale silurata: senza cibo, acqua o riparo, tutto sembra perduto – finché un abbandonato dragamine tedesco si sposta minacciosamente verso di loro, dando loro un’ultima possibilità di sopravvivenza. Mentre esplorano la nave, diventa fin troppo chiaro che un destino diabolico è toccato al suo equipaggio. Il mistero si infittisce quando incontrano una giovane ragazza rumena, che li conduce in un ripostiglio chiuso a chiave nelle viscere della nave. Dentro, un frenetico marinaio tedesco e un bottino di tesori nazisti, compresi gli antichi sarcofagi di due vampiri morti da tempo…”.

Ebbene si, i nazisti hanno trovato i vampiri e stanno per scatenare il caos, che si può volere di più di questi tempi se non dei sani B-Movie? Questo film sembra un film spaventosamente inquietante e sanguinolento che vale la pena dare un’occhiata.

Blood Vessel è stato diretto da Justin Dix (Crawlspace) e ha come protagonisti Alyssa Sutherland, Robert Taylor, Nathan Phillips, Christopher Kirby, John Lloyd Fillingham, Alex Cooke e Mark Diaco.

Shudder ha recentemente rilasciato Blood Vessel ed è attualmente disponibile in streaming negli Stati Uniti su Shudder, ma per l’Italia non sappiamo niente, quindi per il momento ci teniamo il trailer.

