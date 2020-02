Bloodshot: Eiza Gonzalez mostra il suo personaggio in un post su Instagram

Bloodshot arriverà prima che tu lo sappia ed Eiza Gonzalez ha appena regalato ai fan una rapida occhiata al suo personaggio nel film in uscita.

Non ci sono stati molti indizi sul personaggio della Gonzalez, ma il suo ultimo post su Instagram aiuterà a far luce. La signora KT, come dice sotto l’immagine, ha alcuni tatuaggi dall’aspetto tecnologico e quel… coso…. dall’aspetto meccanico fra le sue clavicole. Non ci sono state molte fanfare intorno al film dopo il Super Bowl, ma ci aspettiamo che aumenti un po’ d’intensità man mano che ci avviciniamo a marzo.

“Quando efficienza, simpatia e cervello si incontrano, ecco la signora KT. Nelle sale il 13 marzo. #Bloodshot @bloodshot”, ha detto Gonzalez.

Bloodshot, film diretto da Dave Wilson, è la storia di un soldato americano, Ray (Vin Diesel), ucciso durante un attacco e riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation. Il suo corpo viene macchinizzato e l’uomo – ormai fisicamente poco umano e molto robot – acquista diverse abilità. Il militare, oltre a essere dotato di una forza incredibile, adesso può rigenerare le sue ferite e guarire istantaneamente, mutare forma e interagire con altre forme tecnologiche.

Per renderlo il soldato perfetto la compagnia non ha preso soltanto il controllo del suo corpo, ma anche di una parte più intima: si è appropriata della sua mente e in particolare dei suoi ricordi. Ogni qual volta che Ray ha un incarico, il dottor Emil Harting (Guy Pearce) riporta alla sua memoria l’immagine della moglie, Gina (Talulah Riley), e il suo omicidio. L’assassino puntualmente ha un viso diverso, quello dell’uomo che Ray deve eliminare nella sua prossima missione. È così che il super soldato si sveglia desideroso di vendetta e compie il suo dovere da sicario.

Così facendo Rey non sa più cosa sia reale e cosa no, ma quando il giovane scienziato Wilfred Wigans (Lamorne Morris) gli rivela che la RST lo sta manipolando, il militare è determinato a scoprire la verità a ogni costo.

Bloodshot è descritto come un film nostalgico dei classici degli anni ’80 come Robocop, Terminator e Total Recall. Il personaggio era già apparso in azione dal vivo in Bat in the Sun’s Ninjak vs. The Valiant Universe, con Jason David Frank nel ruolo.

Nel cats troviamo Vin Diesel nel ruolo di Ray Garrison / Bloodshot, Guy Pearce nel ruolo del Dr. Emil Harting, Eiza González, Sam Heughan come Cpl. Harlan “So Long” Shifflet, Toby Kebbell nel ruolo di Ax, Lamorne Morris nel ruolo di Wilfred Wigans, Talulah Riley nel ruolo di Gina DeCarlo, Alex Hernandez nel ruolo di Tibbs e Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Nick Baris.

Diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival), l’uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi è programmata il 13 marzo 2020 distribuito da Sony Pictures Releasing, mentre in Italia uscirà il 26 marzo dello stesso anno distribuito da Warner Bros.

