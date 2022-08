Blue Beetle: a quanto pare il film è stato descritto come al sicuro dalla cancellazione

Secondo quanto riferito, il film live-action di Blue Beetle della DC è in procinto di essere rilasciato e al sicuro dalla cancellazione.

Il film è diretto da Angel Manuel Soto e vede come protagonista Xolo Maridueña, il primo supereroe latino della DC a ricevere un film live-action al cinema. Blue Beetle vede nel cast anche Susan Sarandon, Elpidia Carrillo, Harvey Guillén, Raoul Max Trujillo, George Lopez, ed è scritto da Gareth Dunnet-Alcocer.

Inizialmente previsto per il debutto su HBO Max, il film Blue Beetle è stato spostato nelle sale dal 2023 alla fine del 2021. Il film è entrato in produzione a maggio 2022 e ha terminato le riprese a metà luglio ed è già entrato in post-produzione. Tuttavia, con il recente cambio di strategia sotto Warner Bros. Discovery, che ha accantonato sia Batgirl, sia Scoob! Haunted Holiday ed ha cancellato numerosi film e programmi TV DC in lavorazione, sembrava in pericolo anche Blue Beetle. Dopo questa ondata di cancellazioni, molti temevano che il progetto avrebbe subito la stessa sorte.

Secondo THR (via SR), sembra che Blue Beetle sia al sicuro dall’essere accantonato. Oltre a Blue Beetle, sembra che alcuni degli altri progetti DC in questione stiano andando avanti dal punto di vista dello sviluppo, incluso il film in programma su Black Canary con Jurnee Smollett e la serie sul Corpo delle Lanterne Verdi del produttore esecutivo Greg Berlanti.

Sebbene questa sia una buona notizia considerando le cancellazioni che hanno scosso l’industria la scorsa settimana, ci sono state ancora più vittime, inclusa la prevista serie antologica di Strange Adventures, a cui il regista Kevin Smith aveva lavorato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...