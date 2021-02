Blue Beetle: Angel Manuel Soto dirigerà il film sul personaggio DC

Dopo numerose false partenze, il Blue Beetle di Jaime Reyes sta finalmente per tornare sullo schermo, in un nuovo film diretto da Angel Manuel Soto.

Il personaggio ha fatto il suo debutto live-action in Smallville, in un episodio incentrato su Booster Gold. Quei due personaggi si trovano spesso insieme, e la maggior parte delle voci su film e serie tv hanno sempre parlato del personaggio di Blue Beetle includendo anche Booster. In molte delle sue apparizioni, Jaime può essere visto in giro con una versione di Peacemaker, un personaggio che apparirà in The Suicide Squad e poi proseguirà con la sua serie HBO Max.

TheWrap, che ha dato la notizia, riferisce che il film sarà scritto dallo scrittore del remake di Scarface, Gareth Dunnet-Alcocer, e diretto da Angel Manuel Soto di Charm City Kings. Il film segnerà la prima uscita importante per un supereroe latino, e la prima volta che una troupe prevalentemente latina ne dirige uno.

Creato da Keith Giffen, John Rogers (Leverage) e Cully Hamner, il Blue Beetle di Jaime Reyes ha debuttato nel 2006 come parte della trama di Infinite Crisis. Ha assunto il ruolo lasciato vacante dalla morte di Ted Kord, il secondo Blue Beetle. Mentre l’originale Blue Beetle – Dan Garrett di Charlton – era un superumano alimentato da uno scarabeo magico, Ted non è mai stato in grado di sfruttare il potere dello scarabeo e invece ha fatto affidamento sulla propria formazione e sul proprio know-how scientifico. Per Jaime, lo scarabeo ha funzionato, ma si è rivelato essere, fondamentalmente, un esploratore avanzato di un’armata aliena malevola che si preparava a invadere la Terra.

Jaime ha fatto paragoni istantanei con Spider-Man, come un giovane eroe incerto dei suoi poteri o del suo posto nel mondo, con senso dell’umorismo e voglia di divertirsi, assieme ad un amabile cast di supporto. È apparso periodicamente anche nei fumetti dei Teen Titans. Nella timeline di DC Rebirth, Jaime è stato mentore di Ted Kord, che era tornato dalla morte ma non più fisicamente in grado di arrampicarsi sugli edifici e combattere i cattivi.

