Blue Beetle: Harvey Guillén, Bruna Marquezine e Belissa Escobedo in trattative per il film

Stando a Deadline, che afferma di aver sentito da fonti vicine alla produzione, la star di What We Do In Shadows, Harvey Guillén, è in trattative per un ruolo nel film della Warner Bros., Blue Beetle, parte del DC Extended Universe. I dettagli del ruolo sono tenuti sotto chiave.

Il film è stato originariamente sviluppato per HBO Max, ma poi è passato al cinema con una data di uscita del 18 agosto 2023. Angel Manuel Soto dirigerà la sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer. John Rickard sta producendo, Xolo Maridueña è il protagonista.

La Warner Bros. è tornata a distribuire i suoi film con una lineare finestra cinematografica lo scorso fine settimana con The Batman, che ha aperto con un fantastico $ 134 milioni in 3 giorni solo negli Stati Uniti. Durante la pandemia, a partire da Wonder Woman 1984 di dicembre 2020, lo studio ha rilasciato i film su HBo Max il giorno dopo l’uscita cinematografica, e questo ha fatto arrabbiare alcune addetti ai lavori come Christopher Nolan, che ora è passato ad un’altra major per sviluppare il suo nuovo film.

Inoltre, stando a The Wrap, Bruna Marquezine e Belissa Escobedo si uniranno a Guillen nel film sui supereroi DC. Marquezine interpreterà il ruolo di protagonista femminile e interesse amoroso, mentre Escobedo darà vita a Milagros Reyes, la sorella minore dell’eroe protagonista Jaime Reyes.

