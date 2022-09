Blue Beetle: regista e attore protagonista rassicurano sullo stato del film

La Warner Bros. ha recentemente effettuato una serie di cancellazioni di progetti, a cominciare dal film Batgirl con Leslie Grace. Una volta che questo film DC è stato cancellato, ha dato il via a un effetto domino che ha portato all’abbandono di molti altri progetti su HBO Max.

Questo sviluppo ha portato molti fan a chiedersi se anche altri film come Blue Beetle avrebbero ricevuto lo stesso trattamento. Il suddetto progetto è diretto da Angel Manuel Soto e il ruolo principale sarà interpretato da Xolo Maridueña di Cobra Kai, portando un nuovo supereroe alla sua prima uscita dal vivo.

Ora, prima della sua uscita nel 2023, un promettente aggiornamento su Blue Beetle è emerso online tra le voci sul suo destino.

Il regista di Blue Beetle, Angel Manuel Soto, e l’attore protagonista Xolo Maridueña si sono incontrati con NPR per discutere del vero destino del film sotto la Warner Bros. e dei confronti dell’eroe DC con Iron Man e Lanterna Verde. Soto ha ammesso per la prima volta che all’inizio c’era “preoccupazione, rabbia, paura” dopo aver appreso della notizia della cancellazione di Batgirl. Tuttavia, il regista portoricano ha rivelato che i dirigenti della Warner Bros. hanno risposto alle sue preoccupazioni rassicurandolo sul fatto che Blue Beetle non subirà la stessa sorte del film guidato da Leslie Grace.

Nel frattempo, Maridueña ha parlato del suo eroe DC, descrivendolo come una fusione tra Lanterna Verde e Iron Man: “È un po’ come una fusione di Lanterna Verde e Iron Man. Ha uno scarabeo proveniente dallo spazio che è attaccato al suo corpo chiamato Khaji da”. Nei fumetti, Jaime Reyes diventa Blue Beetle quando gli viene impiantata un’armatura aliena superpotente. L’attore ha continuato a spiegare l’eredità di Reyes, dicendo: “È un ragazzo messicano-americano di prima generazione di El Paso, in Texas”.

Il nuovo arrivato del DCEU ha anche svelato che Blue Beetle è uno dei personaggi più antichi dell’Universo DC, ma ha anche fatto notare che questa versione si ispira alle run a fumetti più recenti. Lo sceneggiatore di Blue Beetle. Gareth Dunnet Alcocer, ha ulteriormente parlato il viaggio di Reyes e della sua famiglia nel film:

“Cosa farebbe mia madre se una tecnologia aliena si attaccasse alla mia spina dorsale? Non penserebbe che sia bello. E per la famiglia Reyes, è terribile. Otterremo attenzione dalle istituzioni americane, dal governo, dai militari, dalla polizia. Insomma, non bello.”

Inizialmente previsto per il debutto su HBO Max, il film Blue Beetle è stato spostato nelle sale dal 2023 alla fine del 2021. Il film è entrato in produzione a maggio 2022 e ha terminato le riprese a metà luglio ed è già entrato in post-produzione. Tuttavia, con il recente cambio di strategia sotto Warner Bros. Discovery, che ha accantonato sia Batgirl, sia Scoob! Haunted Holiday ed ha cancellato numerosi film e programmi TV DC in lavorazione, sembrava in pericolo anche Blue Beetle. Dopo questa ondata di cancellazioni, molti temevano che il progetto avrebbe subito la stessa sorte.

