Blue Beetle: Sharon Stone in trattative per interpretare un personaggio originale

L’attrice candidata all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy, Sharon Stone, è in trattative per interpretare la cattiva Victoria Kord in Blue Beetle, il primo film di supereroi della DC Films con un personaggio latino, stando a The Wrap.

Secondo le informazioni, Victoria Kord sarebbe un nuovo personaggio creato appositamente per il film. Inoltre, Raoul Max Trujillo (“Mayans MC”) interpreterà Carapax l’uomo indistruttibile.

Xolo Maridueña, protagonista di Cobra Kai, reciterà nel ruolo principale di Jaime Reyes in Blue Beetle. Il regista di Charm City Kings, Angel Manuel Soto, sarà il regista. La sceneggiatura è dello scrittore messicano Gareth Dunnet-Alcocer, che ha scritto il remake di Scarface della Universal e Miss Bala della Sony. John Rickard è il produttore.

Stone si unisce a un cast che include George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.

Blue Beetle uscirà nelle sale il 18 agosto 2023.

