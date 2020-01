Blue Beetle: un rumor vedrebbe in sviluppo una serie per HBO Max

Un nuovo rapporto suggerisce che una serie basata su Jaime Reyes / Blue Beetle potrebbe essere in fase di sviluppo presso HBO Max.

Con Disney + in procinto di dilagare a macchia d’olio fuori dagli Stati Uniti, in arrivo a marzo in Italia, la guerra dei servizi di streaming può finalmente entrare nel vivo, con varie major che schierano le proprie truppe. Dal lato Disney abbiamo appunto Disney + e Hulu, poi conosciamo i giganti per eccellenza, Netflix e Prime Video, ma anche la WarnerMedia è media è pronta con le proprie potenze, con DC Universe negli Stati Uniti ed HBO Max nel resto del mondo.

Secondo un rumor di Daniel Richtman, quindi non totalmente affidabile, è proprio HBO Max che starebbe schierando un nuovo pedone, sviluppando una serie basata sul personaggio di DC Comics. Non sono stati forniti altri dettagli.

Se la serie andrà avanti, non sarebbe la prima volta che Blue Beetle è prento ad abbellire il piccolo schermo. Nel 2010, l’allora direttore creativo della DC Entertainment, Geoff Johns, twittò: “News su BLUE! Abbiamo un test live-action del Beetle di Jaime Reyes che attiva il suo costume. È fantastico”. Mentre alcuni pensarono a questo come il primo passo per una serie indipendente, il personaggio finì per apparire solo come un aiutante in Smallville.

BLUE BEETLE NEWS from DCE!! We have a live-action test of Jaime Reyes' scarab activating his suit. It. Is. Awesome. — Geoff Johns (@geoffjohns) June 13, 2010

Sul lato animato, Blue Beetle è apparso in Batman: The Brave and the Bold, Young Justice, DC Superhero Girls e Justice League Action.

Blue Beetle potrebbe anche arrivare sul grande schermo. Già nel 2o18, iniziarono a circolare rapporti secondo cui un film incentrato sul giovane eroe era in fase di sviluppo per il DCEU con una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer. Tuttavia, da allora non ci sono stati aggiornamenti.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...