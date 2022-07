Blue Beetle: una nuova foto dal set mostra Xolo Maridueña in costume di scena

Una nuova foto dal set di Blue Beetle offre uno sguardo approfondito a Xolo Maridueña in costume di scena come l’eroe del DCEU.

La nuova immagine è stata condivisa dalla co-protagonista di Maridueña, Bruna Marquezine, e mostra il nuovo eroe del grande schermo della DC smascherato che si prepara a lavorare su alcune sequenze, a quanto pare, d’azione.

Senza materiale promozionale ufficiale per Blue Beetle, le foto dal set come questa hanno dato ai fan gli unici scorci con cui dare un’occhiata al look live-action di Blue Beetle. Il film segnerà la prima volta che l’eroe DC meno noto verrà adattato per un’apparizione dal vivo sul grande schermo.

Bruna Marquezine, che interpreta Penny in Blue Beetle, ha condiviso un’immagine di se stessa con Xolo Maridueña sul set del film DC sulla sua Instagram Story.

L’immagine mostra Xolo Maridueña nel suo completo da Blue Beetle, meno la maschera, mentre è collegato a una piattaforma di cablaggio. Mentre la tuta sembra richiedere alcuni ritocchi CGI in post-produzione, la nuova foto dal set rivela l’aspetto corazzato e semi-organico del costume.

Xolo Maridueña, protagonista di Cobra Kai, reciterà nel ruolo principale di Jaime Reyes in Blue Beetle. Il regista di Charm City Kings, Angel Manuel Soto, sarà il regista. La sceneggiatura è dello scrittore messicano Gareth Dunnet-Alcocer, che ha scritto il remake di Scarface della Universal e Miss Bala della Sony. John Rickard è il produttore.

Stone si unisce a un cast che include George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.

Blue Beetle uscirà nelle sale il 18 agosto 2023.

