Blue Beetle: Warner sposta il film e lo rende un’esclusiva cinematografica

La Warner Bros. ha annunciato le date d’uscita di diversi film tra cui Blue Beetle, diretto da Angel Manuel Soto, che è previsto per il 18 agosto 2023. Il cinecomic era originariamente previsto come esclusiva HBO Max, ma ora inizierà la sua corsa esclusivamente nei cinema.

Interpretato dall’attore di Cobra Kai, Xolo Maridueña, Blue Beetle si concentrerà sulla versione più recente di Blue Beetle, introdotta nel 2006, l’adolescente messicano-americano Jaime Reyes.

“Sono così orgoglioso di far parte di questo progetto con Angel”, ha detto Maridueña a Variety quando è stato scelto. Insieme a Batgirl, era stato originariamente sviluppato come progetto HBO Max.

The Last Train to New York, basato sul film di zombi coreano Train to Busan, uscirà il 21 aprile 2023. Timo Tjahjanto dirige su una sceneggiatura di Gary Dauberman, con la produzione di James Wan.

Lo studio ha svelato una serie di date per le anteprime sia cinematografiche che su HBO Max, incluso il thriller di Steven Soderbergh, Kimi, con Zoe Kravitz, che sarà trasmesso in streaming esclusivamente su HBO Max il 10 febbraio. Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford, Devin Retray e Jacob Vargas saranno co-protagonisti con Rita Wilson. Anche i recenti film di Soderbergh No Sudden Move e Let Them All Talk sono stati presentati in esclusiva su HBO Max.

HBO Max presenterà in anteprima anche The Fallout di Megan Park il 10 febbraio e Moonshot di Christopher Winterbauer il 24 marzo.

