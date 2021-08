Blue Beetle: Xolo Maridueña conferma la partecipazione al progetto targato DC

La star di Cobra Kai, Xolo Maridueña, è stata scelta per interpretare Blue Beetle nell’adattamento cinematografico di HBO Max del supereroe DC con lo stesso nome. Sia Maridueña che Angel Manuel Soto, che dirigerà il film, hanno confermato la notizia alla premiere di “The Suicide Squad” lunedì sera a Los Angeles.

Manuel Soto ha detto a Marc Malkin di Variety: “Credo che oggi sia il giorno in cui Xolo diventa Blue Beetle“. Maridueña ha confermato di aver appena scoperto il suo nuovo ruolo, dicendo di aver ricevuto la notizia quel giorno, meno di 24 ore prima.

Maridueña interpreterà il ruolo principale di Jaime Reyes nel primo adattamento DC di un fumetto incentrato su un supereroe latino. Durante il processo di apprendimento del suo nuovo personaggio, Maridueña ha spiegato che è molto entusiasta di rappresentare un personaggio latino.

“L’unica cosa che mi viene in mente in questo momento è solo il fatto che sia latino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto con Angel, uno come lui”, ha detto. “Penso che sia così importante, e non voglio stare troppo a lungo sul palco, ma la rappresentazione è così importante.”

Manuel Soto ha parlato molto di Maridueña, affermando che la star è stata la sua prima scelta per il casting: “Da quando ho ricevuto l’invito dalla DC per lavorare su questo progetto, non potevo smettere di vederlo come il personaggio“.

Maridueña ha detto che si farà irrobustire per il lavoro: “Fortunatamente ho un background nelle arti marziali e mi alleno, ma questo è un qualcosa di completamente diverso, questo è come giocare con i ragazzi grandi, quindi sono pronto a mettere in valigia un paio di sterline e andare in palestra”, ha detto.

Quando ha accettato il ruolo, Maridueña ha detto che non lo dava per scontato: “È una grande opportunità, e non la prenderò alla leggera, stiamo per fare un film eccezionale“.

