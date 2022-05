Blue Beetle: Xolo Maridueña nel costume di scena in delle foto leak dal set

Attualmente è in corso la produzione del film Blue Beetle della DC, che porterà in vita sul grande schermo il Jaime Reyes / Blue Beetle di Xolo Maridueña.

Dato lo status di Jaime di amato dai fan all’interno delle pagine della DC Comics, c’è stata sicuramente molta eccitazione per il suo debutto cinematografico e per il modo in cui il costume di Blue Beetle si tradurrà sullo schermo.

Dopo che il concept art della tuta di Blue Beetle ha debuttato per la prima volta durante il DC FanDome 2021, abbiamo finalmente modo di dare un primo sguardo a come apparirà nel film.

Grazie a JustJared Jr., che ha rubato questi scatti sul set, possiamo vedere una serie di foto leak di Blue Beetle, che forniscono uno sguardo piuttosto completo al costume fatto in effetto pratico.

Potete vederlo nel post qui sotto:

We have the first photos of Xolo Maridueña in costume as Blue Beetle for his upcoming DC Comics movie! https://t.co/2XiAIPLcUb

— Just Jared Jr. (@justjaredjr) May 25, 2022