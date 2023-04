Blue Beetle: un breve teaser di presentazione annuncia l’arrivo del trailer

Meno di due settimane fa, è stato rivelato che un trailer per l’imminente film DC, Blue Beetle, sarebbe in arrivo, ed oggi o stata presentata un anticipazione.

Il film Blue Beetle seguirà il Jaime Reyes di Xolo Maridueña, che nei fumetti è un supereroe adolescente di El Paso, in Texas, che si fonde con uno scarabeo alieno e ottiene dei superpoteri. È il terzo personaggio ad assumere il ruolo di Blue Beetle dopo la morte di Ted Kord.

Il film è stato diretto dal regista portoricano Angel Manuel Soto. Oggi, l’account ufficiale di Blue Beetle ha condiviso il primo teaser del film e ha rivelato che il trailer ufficiale uscirà domani.

Inizialmente previsto per il debutto su HBO Max, il film Blue Beetle è stato spostato nelle sale dal 2023 alla fine del 2021. Il film è entrato in produzione a maggio 2022 e ha terminato le riprese a metà luglio ed è già entrato in post-produzione. Tuttavia, con il recente cambio di strategia sotto Warner Bros. Discovery, che ha accantonato sia Batgirl, sia Scoob! Haunted Holiday ed ha cancellato numerosi film e programmi TV DC in lavorazione, sembrava in pericolo anche Blue Beetle. Dopo questa ondata di cancellazioni, molti temevano che il progetto avrebbe subito la stessa sorte.

Puoi dare un’occhiata al piccolo teaser qui sotto:

Mentre qui sotto potete vedere alcuni screen da un teaser leakato:

Xolo Maridueña, protagonista di Cobra Kai, reciterà nel ruolo principale di Jaime Reyes in Blue Beetle. Il regista di Charm City Kings, Angel Manuel Soto, sarà il regista. La sceneggiatura è dello scrittore messicano Gareth Dunnet-Alcocer, che ha scritto il remake di Scarface della Universal e Miss Bala della Sony. John Rickard è il produttore.

Stone si unisce a un cast che include George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén.

Blue Beetle uscirà nelle sale il 18 agosto 2023.

