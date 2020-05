Boba Fett non è l’unico ruolo che Temuera Morrison potrebbe interpretare in The Mandalorian

Un recente rapporto suggerisce che l’attore comparso in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei Cloni, Temuera Morrison, si sia unito alla cast della seconda stagione di The Mandalorian proprio nel ruolo di come Boba Fett, ma secondo noi è possibile anche che interpreti l’ex Clone trooper, il Capitano Rex.

La serie Disney + è ambientata all’incirca cinque anni dopo Star Wars: Il Ritorno dello Jedi e segue Din Djarin (Pedro Pascal), un cacciatore di taglie Mandaloriano, mentre protegge il misterioso Bambino (chiamato dai fan Baby Yoda). Ciò include tenere Il Bambino lontano dalle mani di altri cacciatori di taglie, ed è stato ipotizzato che uno di questi sulla loro pista sia Boba Fett.

Ne L’Attacco dei Cloni, Morrison interpreta Jango Fett, il modello da cui vengono creati tutti i Clone Trooper. Boba Fett, è stato rivelato, essere anche lui un clone di Jango, anche se privo dell’invecchiamento accelerato sotto specifica richiesta di Jango, per crescerlo come fosse suo figlio.

Con il rapporto Morrison che è stato lasciato intendere – senza conferma – nel cast di The Mandalorian, si è presto ritenuto che avrebbe interpretato un Boba Fett più anziano, data la sua età e le impostazioni dello show. Sebbene Boba Fett sia stato apparentemente ucciso ne Il Ritorno dello Jedi, è già stato lasciato intendere più di una volta che fosse sopravvissuto al pozzo del Sarlacc. Anche la prima stagione di The Mandalorian ha suggerito, secondo alcuni, che Boba Fett potrebbe tornare, e supponendo che la stagione 2 segua quell’ipotesi, un’apparizione di Boba Fett avrebbe senso – e il casting di Morrison sarebbe quindi confermato.

Ma poi, Boba Fett non è l’unico personaggio che Morrison potrebbe interpretare nella seconda stagione di The Mandalorian.

Temuera Morrison potrebbe anche interpretare un Capitano Rex altrettanto anziano e ancora vivo – il Clone Trooper clone che compare regolarmente in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, amico intimo dell’ex Jedi Ahsoka Tano. Secondo quanto riferito, Rosario Dawson si starebbe unendo al cast di The Mandalorian nella sua seconda stagione, ed anche se non sappiamo di preciso in che ruolo, è stato più volte lasciato intendere potrebbe essere proprio l’incarnazione live-action di Ahsoka. Se questo fosse vero, allora un’apparizione da Rex sembra più che probabile. E poiché Morrison è l’attore che interpreta i Cloni adulti visti nei film prequel, se Rex dovesse passare dall’animazione all’azione dal vivo, Morrison dovrebbe presumibilmente essere l’attore che reciterà la parte.

È noto che Rex abbia combattuto nella Battaglia di Endor, il che significa che è ancora vivo durante Il Ritorno dello Jedi. Con The Mandalorian che si svolge solo pochi anni dopo, Rex potrebbe essere ancora in vita, anche con l’invecchiamento accelerato di un Clone. Tuttavia, dato che Rex sarebbe andato avanti per anni, il 59enne Morrison avrebbe probabilmente bisogno del trucco o degli effetti digitali per dare vita accuratamente al Clone in questa fase della sua vita. Tuttavia, Rex è un ruolo per cui Morrison ha espresso interesse a recitare prima, e persino Dave Filoni, scrittore / regista di The Clone Wars e The Mandalorian, ha recentemente suscitato alcune voci circa la comparsa di Rex nella seconda stagione.

Anche Ahsoka è viva in questo punto nella sequenza temporale di Star Wars, e se Dawson la sta davvero portando in scena in in The Mandalorian, allora il suo coinvolgimento nella storia della seconda stagione è molto probabilmente punto di conferma che anche Rex apparirà.

Resta da vedere cosa farebbe Ahsoka in The Mandalorian, ma ci sono buone probabilità che la cosa potrebbe collegarsi alle abilità del bambino e la sua percezione della Forza. In tal caso, il ruolo di Rex potrebbe anche presentarsi contestualizzato in un flashback che si collega al passato di Ahsoka come Jedi, richiedendo eventualmente a Morrison di venir ringiovanito con un po’ di effetti di de-invecchiamento al fine di interpretare accuratamente un Rex più giovane.

Che si tratti di un Rex nei suoi anni del crepuscolo o attraverso un flashback, vedere Morrison riprendere il ruolo di un Clone rimane una possibilità. Un ruolo del genere potrebbe certamente essere in aggiunta al ruolo di un vecchio Boba Fett, in parole povere potrebbe anche interpretare entrambi, ma se la stagione 2 di The Mandalorian includesse davvero Ahsoka, sarebbe una vera occasione mancata non avere Morrison accanto a lei come Rex.

