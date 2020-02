Bombshell: ecco il trailer italiano del film sullo scandalo di Fox News

Grazie alla 01 Distribution possiamo finalmente mostrarvi il trailer italiano di Bombshell, il film di Jay Roach della Annapurna Pictures che ruota attorno al gruppo di donne che nel 2016 si unirono e riuscirono a reagire contro la cultura maschilista negli uffici di Fox News, riuscendo ad incastrare l’amministratore delegato Roger Ailes per una enorme e sconcertante serie di accuse di molestie sessuali.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Bombshell è basato su una storia vera, uno scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e in particolare l’impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes. Il film incrocia la storia di tre donne di età diverse e soprattutto di diverso potere, tutte impiegate presso la suddetta rete televisiva. 2016, Stati Uniti, l’elezioni presidenziali sono alle porte e Megyn Kelly star di Fox News, sta per moderare un dibattito tra candidati. Tra questi c’è Donald Trump e l’intervistatrice coglie l’occasione per domandargli dei commenti sessisti e delle accuse di molestie. Ma le sue domande la metteranno al centro di una controversia mediatica a sfondo politico.

Nello stesso studio lavora Gretchen Carlson, che durante una diretta TV riceve un commento sessista e, stanca delle molestie verbali (e non solo) in e fuori onda, decide di rivolgersi a degli avvocati, muovendo causa ad Ailes, convinta che altre donne si faranno avanti per sostenerla. Più giovane e inesperta è, invece, la conservatrice Kayla Popisil, che spera di ricevere una promozione molto presto, ma non sa bene a cosa sta andando incontro. Queste tre donne, ognuna per un motivo diverso, hanno subito molestie e sono pronte a rivelare al mondo quanto sia corrotto, tossico e viscido il loro ambiente di lavoro. Sono intenzionate a mostrare una volta per tutte chi è veramente il CEO di Fox News, ma saranno abbastanza potenti da distruggere il suo impero?

Bombshell – La Voce dello Scandalo è un film di genere drammatico del 2019, diretto da Jay Roach, con Margot Robbie e Charlize Theron. Uscita al cinema il 26 marzo 2020. Durata 109 minuti. Distribuito da Leone Film Group, 01 Distribution.

Nel cast Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon, Alanna Ubach, Brooke Smith, Nazanin Boniadi, Allison Janney, Connie Britton, Mark Duplass, Madeline Zima, Ashley Greene, Richard Kind, Malcolm McDowell e John Lithgow.

Il film uscirà in Italia il 26 marzo 2020.

