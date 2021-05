Bong Joon-Ho dirigerà un film d’animazione

Grazie a Parasite, Bong Joon-Ho è divenuto celebre, finalmente, in tutto il mondo, e chissà combinerà questo fenomenale artista ora che ha ricevuto il plauso dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo.

Diversi mesi fa giunse in rete la notizia che il regista coreano aveva ultimato due sceneggiature, di cui una per un film di produzione occidentale e recitato in inglese. Due sceneggiature che il regista, come ha rivelato durante una passata intervista, ha scritto e ultimato contemporaneamente. Tuttavia, ha anche rivelato di averne ultimato una terza sulla quale stava lavorando da tre anni:

Mi è sembrato di dividere in due parti il mio cervello, in destra e sinistra, mentre scrivevo queste due sceneggiature. Ma la scorsa settimana ne ho terminata una.

Quest’oggi, grazie a Variety, veniamo a scoprire che questa sceneggiatura riguarda un film d’animazione che ruoterà attorno a degli esseri umani e a delle creature marine nelle profondità dell’oceano.

Oltre a questo non sappiamo altro, ma sappiamo che il film in lingua inglese entrerà in produzione prima di quello animato. Inoltre, ricordiamo che Bong Joon-Ho è impegnato nella stesura di una sceneggiatura per una trasposizione televisiva del suo Parasite con Mark Ruffalo protagonista. Quindi credo proprio che dovremo aspettare parecchio tempo prima di risentir parlare di questo film d’animazione.

Nel mentre, cosa vi aspettate da un film d’animazione di Bong Joon-Ho? Animazione 3D o tradizionale?

