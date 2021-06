Borderlands: annunciata la fine delle riprese con una prima immagine di Claptrap

L’adattamento cinematografico di Eli Roth della serie di videogiochi Borderlands ha terminato le proprie riprese.

Cate Blanchett conduce il film d’azione basato sul gioco sparatutto spaziale western in prima persona, con star come Kevin Hart, Jamie Lee Curtis e Jack Black a completare il cast. Ma in particolare Black non si presenterà di persona: darà la voce al robot Claptrap.

Grazie all’immagine che è stata condivisa per celebrare la fine delle riprese, possiamo dare il nostro il nostro primo sguardo a Claptrap.

L’account Twitter di Borderlands ha annunciato che il film sul videogioco diretto da Roth ha ufficialmente concluso la produzione con un’immagine di Claptrap, l’adorabile robot doppiato da Black, con questa didascalia: “Claptrap voleva davvero farvi sapere che è riuscito a scendere le scale sano e salvo. La produzione di Borderlands si è ufficialmente conclusa!”.

Potete vedere l’imamgine qui sotto:

Claptrap really wanted to let you all know he made it down the stairs safely. That, and the production of #BorderlandsMovie has officially wrapped! See you at the theaters in 20 💣 💣 pic.twitter.com/69NFljVjDc — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 22, 2021

Stando alla trama, rivelata da Lionsgate in un comunicato stampa: “La due volte vincitrice di Academy Award® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa e il più potente SOB dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato in cerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso e di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot logorroico. Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands“.

La trama sembra divergere dai giochi in alcuni punti poiché Atlas non è mai stato visto. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas è sotto il controllo di Hyperion e del suo CEO Jack Il Bello, e in Borderlands 3 Atlas passa a Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche sovrapposizione tra il film e il gioco. Il cast del film Borderlands, diretto da Eli Roth, include Blanchett come Lilith, Hart come Roland, Greenblatt come Tiny Tina, Jamie Lee Curtis come Dr. Tannis, Jack Black come voce di Claptrap e altri. La sceneggiatura è stata scritta dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, che sta anche lavorando all’adattamento live-action di The Last of Us della HBO con Pedro Pascal nei panni di Joel.

Mi piace: Mi piace Caricamento...