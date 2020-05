Borderlands: Cate Blanchett ha ufficialmente concluso un accordo per interpretare Lilith

Cate Blanchett ha ufficialmente concluso un accordo per recitare nell’adattamento cinematografico del regista Eli Roth del videogioco Borderlands per la Lionsgate.

Blanchett interpreterà Lilith, una leggendaria sirena, un essere dotato di abilità magiche. Lionsgate ha annunciato l’accordo giovedì, un mese dopo che vi abbiamo segnalato la cosa.

Il progetto riunisce Blanchett con Roth, che hanno collaborato a “The House With a Clock in Its Walls”.

Blanchett attualmente recita in “Mrs. America”, di cui è anche produttrice esecutiva, e reciterà nel prossimo film di James Gray, Armageddon Time, e in Don’t Look Up di Adam McKay. Ha vinto l’Oscar per le sue interpretazioni in The Aviator e Blue Jasmine, ed è stata nominata per Elizabeth, Elizabeth: The Golden Age, Notes on a Scandal e I’m Not There.

A proposito del casting, Roth ha detto:

“Sono così fortunato ad avere l’incredibile Cate Blanchett come protagonista di Borderlands. Abbiamo avuto la più incredibile delle collaborazioni e credo che non ci sia nulla che non possa fare. Dal dramma alla commedia, e ora all’azione, Cate fa sognare ogni volta. Lavorare con lei è davvero il sogno di un regista che diventa realtà e mi sento così fortunato di riuscire a farlo di nuovo su una scala ancora più grande. Tutti portano il loro A-game a lavorare con Cate, e so che insieme creeremo un altro personaggio iconico nella sua carriera già storica.”

Il personaggi noto come Lilith è uno dei principali protagonisti del franchise e uno dei personaggi giocabili nel primo gioco di “Borderlands”. È una delle sole sei donne nella galassia che appartengono alla potente classe delle “sirene”, che esercita incredibili poteri sovrumani.

