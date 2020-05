Borderlands: Cate Blanchett in trattative per il ruolo di Lilith

Grandi notizie per il cast di Borderlands.

Alcune fonti vicine a Variety avrebbero lasciato intendere che l’attrice vincitrice di un Oscar, Cate Blanchett, è in trattative per recitare nei panni di Lilith in “Borderlands” della Lionsgate, un adattamento del popolare videogioco.

La Lionsgate non ha commentato.

Eli Roth dirigerà il film con Avi e Ari Arad che lo produrranno attraverso la Arad Prods insieme a Erik Feig, che tramite il suo banner Picturestart. Craig Mazin, che ha vinto un Emmy per aver scritto “Chernobyl”, ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura.

Se un accordo verrà completato, sarà un’altra grande vittoria per lo studio nelle ultime settimane dopo la notizia che avrebbero unito le forze con Francis Lawrence per produrre un prequel del franchise di “Hunger Games”, oltre al fatto che hanno assunto Eric Warren Singer per scrivere il prossimo capitolo di “Now You See Me”.

Il personaggi noto come Lilith è uno dei principali protagonisti del franchise e uno dei personaggi giocabili nel primo gioco di “Borderlands”. È una delle sole sei donne nella galassia che appartengono alla potente classe delle “sirene”, che esercita incredibili poteri sovrumani.

