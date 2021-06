Borderlands: ecco le silhouette di Roland, Patricia, Tiny Tina, Krieg e CL4P-TP!

Come sapete, il film di Borderlands ha assemblato un cast d’eccellenza per portare la follia del videogioco sul grande schermo, e dopo una serie di recenti foto dal set che hanno rivelato poco o niente, finalmente abbiamo qualcosa di più succoso.

Sappiamo che la trama del film si discosterà dal videogioco, e l’età media del cast non lascia molto spazio all’immaginazione sul fatto che il film sarà probabilmente ambientato dopo gli eventi dei videogiochi, ma ovviamente non è detto.

Quindi, dopo la prima immagine anche se in silhouette di Cate Blanchett nel ruolo di Lilith, l’account ufficiale facebook di Borderlands ha condiviso una serie di silhouette del cast principale nei loro ruoli per il film.

Potete vederli tutti qui sotto:

Stando alla trama, rivelata da Lionsgate in un comunicato stampa: “La due volte vincitrice di Academy Award® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa e il più potente SOB dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato in cerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso e di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot logorroico. Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands“.

La trama sembra divergere dai giochi in alcuni punti poiché Atlas non è mai stato visto. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas è sotto il controllo di Hyperion e del suo CEO Jack Il Bello, e in Borderlands 3 Atlas passa a Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche sovrapposizione tra il film e il gioco.