Borderlands: Eli Roth dirigerà l’adattamento cinematografico!

E’ un po’ che nei meandri più oscuri della blogosfera si vocifera dell’adattamento cinematografico di Borderlands, e finalmente grazie a Deadline possiamo comunicarvi che Eli Roth è stato scelto per dirigerlo per la Lionsgate. La produzione inizierà entro la fine dell’anno.

Borderlands è ambientato in un lontano futuro, in cui quattro Cacciatori della Cripta viaggiano fino al lontano pianeta Pandora per dare la caccia a una cripta aliena, che si dice che contenga una tecnologia aliena avanzata. I cacciatori si trovano a combattere la fauna selvatica locale e la popolazione dei banditi, ma alla fine tentano di impedire al capo dell’esercito di una società privata di raggiungere per primo la cripta.

Borderlands ha venduto oltre 57 milioni di unità in tutto il mondo, tra cui oltre 22 milioni di unità solo per Borderlands 2. Più di 1 milione di giocatori ogni mese giocano ancora a Borderlands 2. Il terzo capitolo, Borderlands 3, è stato rilasciato lo scorso settembre e ha registrato un fatturato di 8 milioni di unità vendite in tutto il mondo. Il terzo gioco è stato premiato con il premio per il miglior gioco multiplayer da Gamescom.

Avi e Ari Arad produrranno Borderlands attraverso il loro banner Arad Productions con Erik Feig attraverso il suo Picturestart. Ha guidato il progetto e supervisionato lo sviluppo, compresa l’ultima bozza della sceneggiatura il due volte sceneggiatore vincitore dell’Emmy, Craig Mazin. Lionsgate sta sviluppando il progetto dal 2015.

“Sono così entusiasta di immergermi nel mondo di Borderlands”, ha dichiarato Roth. “E non potrei farlo con una sceneggiatura, un team di produzione e uno studio migliori. Ho una lunga storia di successo con la Lionsgate: mi sento come se fossi cresciuto insieme a loro e tutto ciò che nella mia carriera da regista ha portato a un progetto di questa portata e ambizione. Non vedo l’ora di portare la mia energia, le mie idee e la mia visione nel mondo selvaggio, divertente e infinitamente creativo del gioco. Randy Pitchford e tutti i componenti di Gearbox hanno supportato incredibilmente le mie idee: sembra davvero una tempesta perfetta di creatori che si incontrano. Siamo pronti a creare un mondo classico, uno che i fan del gioco adoreranno, ma anche uno che troverà l’approvazione di un nuovo pubblico a livello globale.”

A proposito del coinvolgimento di Roth, il presidente del gruppo cinematografico Lionsgate, Nathan Kahane, ha detto:

“Con la visione di Eli e la sceneggiatura di Craig, crediamo di aver infranto il codice portando al cinema il mondo anarchico di Borderlands, in un modo che sarà nuovo, avvincente e cinematografico per gli spettatori e i fan del gioco.”

