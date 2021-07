Borderlands: Eli Roth elogia il lavoro della crew e promette un film per fan e non fan

Il regista Eli Roth ha recentemente concluso le riprese di un film di Borderlands, basato sul popolarissimo franchise di videogiochi, e sembra certamente che i fan dei giochi saranno felici quando il film finalmente uscirà.

Un film di Borderlands è in lavorazione dal 2015, ma è stato solo nel 2020 che Roth si è seduto sulla sedia del regista. Mentre il regista è noto per prodotti horror come Hostel e Knock Knock, ha realizzato il suo primo film classificato PG con il fantastico The House with a Clock in Its Walls del 2018, un grande successo, dimostrando di essere pronto per una nuova sfida su scala più ampia.

Roth ha quindi iniziato a mettere insieme un cast di prim’ordine per il film Borderlands che include Cate Blanchett come Lilith, Kevin Hart come Roland, Jamie Lee Curtis come Dr. Patricia Tannis, Edgar Ramirez come Atlas e Jack Black come Claptrap, ma la domanda nella mente di tutti è: Borderlands assomiglia al videogioco?

Il franchise ha un’estetica distinta, colorata e audace, e mentre parlava con Collider del suo nuovo film documentario Fin, che debutta oggi su Discovery + ed espone l’impresa criminale che sta portando alla morte di innumerevoli squali in tutto il mondo, Roth sembrava fiducioso che i fan di Borderlands saranno contenti del film.

Il regista ha rifiutato di entrare nei dettagli, dicendo invece che vuole restare in silenzio fino al rilascio di un trailer, ma ha detto che Borderlands offrirà sorprese.

“Non voglio rivelare nulla finché le persone non vedranno il trailer, ma so solo che penso che questo film sarà davvero, davvero, davvero fatto per i fan. In alcuni modi è esattamente quello che si aspettano, e in altri modi completamente inaspettato.”

Roth ha elogiato pesantemente la troupe del film, poiché hanno girato a Budapest e praticamente hanno costruito da zero il mondo di Pandora, in modo talmente maniacale che sembra evocato dal videogioco.

“Una delle cose di cui sono così orgoglioso è il lavoro della nostra crew. Abbiamo davvero, davvero, davvero costruito un mondo. Abbiamo girato a Budapest e avevamo la troupe che ha girato Dune e Blade Runner 2049, e tutti i soldi sono andati nel costruire questo incredibile, meraviglioso, strano mondo, Pandora, e l’abbiamo fatto alla grande. Quando guardi quel film, è come se fossi nel gioco. Alcuni dei cosplayer e degli streamer sono venuti sul set e hanno fatto dei cameo nel film e le loro mascelle erano a terra. Reagivano del tipo: ‘Possiamo vivere qui?’.”

Roth ha aggiunto che voleva che il film fosse “totalmente pazzo” e “davvero divertente”, cercando di dare qualcosa anche i quegli spettatori che non sono fan dei videogiochi.

“Non devi aver giocato al gioco per goderti il ​​film. Volevo, sapete, qualcosa nello stile de Il Quinto Elemento, I Predatori dell’Arca Perduta, qualcosa di davvero divertente. Come con Tomb Raider, se non hai giocato al gioco puoi comunque goderti il ​​film. Siamo stati in grado di creare una storia con tanti easter egg per i giocatori, ma anche un film accessibile ai non fan. Quando l’ho proposto, ho detto: ‘Oh, sto preparando la droga per i giocatori di Borderlands’. Ad esempio, se hai giocato al gioco e sei un giocatore accanito, adorerai tutti i dettagli che ci sono e la follia, e se non hai mai giocato al gioco prima di guardare il film ti verrà voglia per farlo.”

Stando alla trama, rivelata da Lionsgate in un comunicato stampa: “La due volte vincitrice di Academy Award® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa e il più potente SOB dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato in cerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso e di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot logorroico. Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands“.

La trama sembra divergere dai giochi in alcuni punti poiché Atlas non è mai stato visto. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas è sotto il controllo di Hyperion e del suo CEO Jack Il Bello, e in Borderlands 3 Atlas passa a Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche sovrapposizione tra il film e il gioco. Il cast del film Borderlands, diretto da Eli Roth, include Blanchett come Lilith, Hart come Roland, Greenblatt come Tiny Tina, Jamie Lee Curtis come Dr. Tannis, Jack Black come voce di Claptrap e altri. La sceneggiatura è stata scritta dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, che sta anche lavorando all’adattamento live-action di The Last of Us della HBO con Pedro Pascal nei panni di Joel.

