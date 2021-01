Borderlands: il capo di MidAtlantic Films ha annunciato l’arrivo della troupe cinematografica a Budapest

Le cose si stanno muovendo velocemente circa l’adattamento cinematografico prodotto da Lionsgate del franchise di Borderlands.

Alla fine del 2020 è stato lasciato intendere che il comico Kevin Hart era in trattative per un ruolo nel film. Ora abbiamo appreso che il film dovrebbe essere girato a Budapest, in Ungheria, entro la fine dell’anno. Adam Goodman, capo di MidAtlantic Films che aiuta le società di produzione a districarsi per la capitale europea, ha rivelato la notizia in una chat con The Hollywood Reporter, dicendo:

“Abbiamo aperto le strade ad un film della Lionsgate, Borderlands… Siamo fondamentalmente pienamente prenotati per il prossimo ciclo, fino all’estate, che, si spera, sarà l’ultimo ciclo di spettacoli che dovremo fare secondo con i protocolli COVID-19.”

Il coinvolgimento di Hart nel film non è stato ancora confermato dallo studio, ma in precedenza era stato riferito che era pronto per la parte di Roland, il soldato che ha finito per interpretare un ruolo importante nella serie dopo il primo gioco. Quello che sappiamo ufficialmente del film è che l’attrice vincitrice dell’Oscar, Cate Blanchett, interpreterà il ruolo di Lilith, un personaggio chiave del franchise di Borderlands, e il noto regista horror Eli Roth, la mente dietro la saga di Hostel e altro, sarà dietro la telecamera.

“Sono così fortunato ad avere la fantastica Cate Blanchett come protagonista”, ha detto Roth riguardo al suo casting. “Abbiamo avuto una collaborazione incredibile insieme in The House with a Clock in Its Walls, e credo che non ci sia niente che lei non possa fare. Dal dramma alla commedia e ora l’azione, Cate fa cantare ogni scena. Lavorare con lei è davvero il sogno di un regista che si avvera, e mi sento così fortunato di poterlo rifare in una scala ancora più grande.”

C’è anche la possibilità che gli stessi fan di Borderlands abbiano la possibilità di essere nel film. Roth in precedenza aveva espresso interesse ad avere cosplayer di Borderlands nel film da uccidere in modi creativi adatti all’universo di Borderlands, ma non è chiaro esattamente come funzionerà.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...