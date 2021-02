Borderlands: Jack Black interpreterà il logorroico robottino Claptrap

Il film Borderlands sta mettendo insieme un cast impressionante che finora include Kevin Hart, Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis.

Ora, dopo Hart, un secondo membro del recente riavvio di Jumanji pare si dirigerà verso Pandora, poiché è stato annunciato che Jack Black interpreterà il ruolo di quello che è probabilmente il personaggio più iconico della serie di giochi, il robot Claptrap.

Mentre Claptrap di solito non è un personaggio giocabile nel franchise di Borderlands, il piccolo robot, che assomiglia a un tritarifiuti su ruote, è essenzialmente il volto del franchise. Dona le prime missioni al giocatore ed è armato, se non di pistole, di alcuni dei migliori dialoghi del franchise. Ovviamente Borderlands è noto per essere una saga di videogiochi davvero divertenti, ma Claptrap è spesso il personaggio più divertente di tutti, rendendo Jack Black una scelta piuttosto ovvia.

Se non conosceste Claptrap qui sotto potete vedere una serie di scene divertenti del personaggio:

Questa non sarà solo una riunione tra Jack Black e Kevin Hart, ma anche con il regista Eli Roth e la co-protagonista Cate Blanchett, tutti apparsi in The House with a Clock in Its Walls del 2018.

Craig Mazin ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Avi Arad e Ari Arad stanno producendo attraverso la loro etichetta Arad Productions, con Erik Feig di Picturestart. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, EP del franchise di videogiochi “Borderlands” e fondatore della Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.

James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto di Lionsgate. Emmy Yu sta supervisionando il film per Arad Productions. Lucy Kitada e Royce Reeves-Darby stanno supervisionando il progetto per Picturestart.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...