Borderlands: Jamie Lee Curtis entra nel cast dell’adattamento di Eli Roth

La due volte vincitrice del Golden Globe, Jamie Lee Curtis, è salita a bordo dell’adattamento diretto da Eli Roth del videogioco Borderlands, insieme a Cate Blanchett e Kevin Hart.

Basato sul gioco per PC e console più venduto dello sviluppatore Gearbox Software e dell’editor 2K, un’etichetta interamente di proprietà di Take-Two Interactive Software, Inc, il film prodotto dalla Lionsgate è ambientato in un lontano futuro in cui quattro Cacciatori della Cripta viaggiano nel lontano pianeta Pandora per dare la caccia a un caveau alieno che si dice contenga una tecnologia aliena avanzata.

Curtis interpreterà Tannis, un archeologo di Pandora che potrebbe avere la chiave per trovare il caveau, ma la cui complicata storia con Lilith (Blanchett) non aiuterà.

Craig Mazin ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura.

Avi Arad e Ari Arad stanno producendo attraverso la loro etichetta Arad Productions, con Erik Feig di Picturestart. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, EP del franchise di videogiochi “Borderlands” e fondatore della Gearbox Entertainment Company, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive.

James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto di Lionsgate. Emmy Yu sta supervisionando il film per Arad Productions. Lucy Kitada e Royce Reeves-Darby stanno supervisionando il progetto per Picturestart.

Fonte

