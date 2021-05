Borderlands: Kevin Hart anticipa la presenza di scene d’azione folli nel film di Eli Roth

Kevin Hart condivide una nuova foto dal set di Borderlands e anticipa le scene d’azione folli del film.

Il videogioco è uscito su PC e console nel 2009 e ha continuato diventando un enorme successo, generando un franchise. Ora le vibrazioni fantascientifiche in stile occidentale di Borderlands stanno arrivando sugli schermi cinematografici con Eli Roth alla regia.

Roth è attualmente al lavoro su Borderlands, con un cast che vede la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett nei panni della fuorilegge Lilith, e Kevin Hart nei panni del suo partner Roland. La commedia d’azione include anche Jamie Lee Curtis nei panni della dottoressa Patricia Tannis, Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina, Florean Munteanu nei panni di Krieg, Edgar Ramirez nei panni di Atlas, Cheyenne Jackson nei panni di Jakobs, Janina Gavankar nei panni del comandante Knoxx e Gina Gershon nei panni di Mad Moxxi. Haley Bennett è stata recentemente aggiunta al cast come un nuovo personaggio originale non proveniente dal videogioco, che a quanto pare ha qualche connessione con la Lilith di Blanchett.

Ma forse la cosa più importante, Jack Black è anche lui presente nel cast come la voce di Claptrap, il vanaglorioso robot che è diventato la mascotte della serie Borderlands.

I fan sono sicuramente ansiosi di vedere se Black e compagnia saranno in grado di catturare lo spirito dei giochi di Borderlands nel loro adattamento cinematografico. Secondo il co-protagonista di Black, Hart, il film ha presenta sicuramente scene d’azione folli, cosa che è certamente in linea con il materiale originale.

L’attore ha anticipato l’azione del film mentre pubblicava una nuova immagine dietro le quinte di Borderlands, che può essere vista nello spazio sottostante.

Secondo Lionsgate ecco la sinossi ufficiale del film: “La due volte vincitrice di Academy Award® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa e il più potente SOB dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato in cerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso e di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot logorroico. Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands“.

La trama sembra divergere dai giochi in alcuni punti poiché Atlas non è mai stato visto. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas è sotto il controllo di Hyperion e del suo CEO Jack Il Bello, e in Borderlands 3 Atlas passa a Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche sovrapposizione tra il film e il gioco.

Il cast del film Borderlands, diretto da Eli Roth, include Blanchett come Lilith, Hart come Roland, Greenblatt come Tiny Tina, Jamie Lee Curtis come Dr. Tannis, Jack Black come voce di Claptrap e altri.

La sceneggiatura è stata scritta dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, che sta anche lavorando all’adattamento live-action di The Last of Us della HBO con Pedro Pascal nei panni di Joel.

