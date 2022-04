Borderlands: la descrizione di una clip dal CinemaCon anticipa colori vivaci e azione

Il primo footage di Borderlands è stato rilasciato in quel del CinemaCon e, proprio come la popolarissima serie di videogiochi, è stato spettacolare.

Leggi anche: Eli Roth elogia il lavoro della crew e promette un film per fan e non fan

L’attesissimo film, basato sulla serie di giochi di successo sviluppata da Gearbox Software e pubblicata da 2K, è stato presentato in anteprima durante il panel della Lionsgate al CinemaCon di Las Vegas.

La Lionsgate ha mostrato circa un minuto di filmati elettrizzanti che mostravano la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett come non è mai stata vista prima d’ora, con una parrucca rosso fuoco, armata di una pistola che combatteva lungo un paesaggio urbano dai colori vivaci. Kevin Hart è apparso anche lui così scintillante come anche Jack Black, dando la voce al robot Claptrap che inaspettatamente prende un proiettile dalla pistola di Blanchett con una battuta finale a seguire.

Eli Roth dirige Borderlands su una sceneggiatura del creatore di Chernobyl, vincitore di un Emmy, Craig Mazin.

La serie di videogiochi Borderlands, uno sparatutto in prima persona che unisce spazio, western e fantasy, è stata lanciata nel 2009, con l’ultimo titolo, Borderlands 3 uscito a settembre 2019. La serie ha venduto più di 66 milioni di unità.

Stando alla trama, rivelata da Lionsgate in un comunicato stampa: “La due volte vincitrice di Academy Award® Cate Blanchett collabora con Kevin Hart in Borderlands del regista Eli Roth. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, torna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa e il più potente SOB dell’universo, Atlas (Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra: Roland (Hart), un ex mercenario d’élite, ora disperato in cerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una selvaggia demolizionista pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il protettore muscoloso e di Tina; Tannis (Curtis), lo scienziato con una debole presa sulla propria sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot logorroico. Questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più: l’un l’altro. Basato sul gioco Gearbox e 2K, uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, benvenuto a Borderlands“.

La trama sembra divergere dai giochi in alcuni punti poiché Atlas non è mai stato visto. Durante gli eventi di Borderlands 2, Atlas è sotto il controllo di Hyperion e del suo CEO Jack Il Bello, e in Borderlands 3 Atlas passa a Rhys, uno dei protagonisti di Tales From the Borderlands. La Atlas Corporation ha avuto un ruolo di primo piano in Borderlands 3 e il suo quartier generale sul pianeta Promethea era un luogo chiave nel gioco. Quindi potrebbe esserci qualche sovrapposizione tra il film e il gioco. Il cast del film Borderlands, diretto da Eli Roth, include Blanchett come Lilith, Hart come Roland, Greenblatt come Tiny Tina, Jamie Lee Curtis come Dr. Tannis, Jack Black come voce di Claptrap e altri. La sceneggiatura è stata scritta dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, che sta anche lavorando all’adattamento live-action di The Last of Us della HBO con Pedro Pascal nei panni di Joel.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...