Borderlands: Tim Miller girerà due settimane di riprese aggiuntive per il film di Eli Roth

Dopo la notizia circolata sui siti di creatori di fake news, secondo cui Eli Roth era stato licenziato dal film di Borderlands in favore di Tim Miller, grazie a fonti più affidabili è arrivata una notizia più precisa.

Roth ha effettivamente ceduto le redini del film ma solo per due settimane di riprese aggiuntive, ed in comune accordo col suo caro amico Tim Miller, perché deve andare avanti con Thanksgiving, il film horror basato sul finto trailer che Roth ha realizzato per il film di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, Grindhouse/Planet Terror. Roth non è stato licenziato, nonostante una raffica di speculazioni che sottolineavano la cosa.

Il trailer di Thanksgiving mostrava una cruenta anticipazione ovviamente finta, e ispirata a quegli stacchetti che avvenivano alle proiezioni comunemente note negli USA come “double feature”, di uno pseudo film di genere slasher B-movie, dove un’assassino crea la propria tavola imbandita per il Giorno del Ringraziamento massacrando gli abitanti di una città del Massachusetts.

Nonostante la sua natura, il finto trailer ha riscosso un enorme successo nel tempo, e quindi la produzione ha visto l’opportunità di capitalizzare creando un B-Movie basato proprio su quel finto trailer, a 15 anni dall’uscita originale di Grindhouse/Planet Terror.

Le riprese inizieranno a marzo su una sceneggiatura scritta di Jeff Rendell, con dietro Spyglass. Roger Birnbaum e Roth produrranno il film.

Ma tornando a Borderlands, grazie a Deadline possiamo assicurarvi che Miller, in un’amichevole consegna di testimone, farà solo un paio di settimane di riprese aggiuntive, e che il film rimarrà di proprietà di Eli Roth.

Nel film, Lilith (interpretata da Cate Blanchett), è una famigerata fuorilegge con un passato misterioso, che torna con riluttanza sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa del più potente SOB Atlas dell’universo (Edgar Ramirez). Lilith forma un’alleanza con una squadra inaspettata: Roland (Kevin Hart), un ex mercenario d’élite, ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una selvaggia demolitrice in età pre-adolescenziale; Krieg (Florian Munteanu), un tank muscoloso e che spesso in conflitto con Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), la scienziata dalla debole sanità mentale; e ovviamente Claptrap (Jack Black), un robot logorroico ma saggio. Questi improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave di un potere inimmaginabile.

